Fransa Maliye Bakanına göre ABD/İsrail-İran Savaşı'nın getirdiği krizin ülkesine maliyeti 4 ila 6 milyar avro

Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, Orta Doğu'da ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle küresel petrol fiyatlarının dalgalandığı enerji krizinin ülkeye maliyetinin 4 ila 6 milyar avro civarında olduğunu belirtti.

Bakan Lescure, RTL kanalında katıldığı programda, Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle yaşanan akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı hükümetin aldığı önlemleri değerlendirdi.

Bakan Lescure, krizin başından bu yana 70 milyon avrosu nisan ayında belli sektörler için geçerli olmak üzere 130 milyon avro yardım açıklayan hükümetin bu yardımları uzatabileceğini ve yeni yardımları devreye sokabileceğini söyledi.

Akaryakıt krizinin "gidişatı, ekonomik etkileri ve kamu maliyeti üzerindeki etkileri açısından hala büyük ölçüde belirsiz" olduğunu dile getiren Lescure, buna rağmen bu durumun Fransız ekonomisine maliyetinin 4 ile 6 milyar avro arasında olduğunu aktardı.

Lescure, Fransız işçi sendikalarından temsilciler ve seçilmişler dahil farklı tarafların bugün Başbakanlık ofisinde bir araya gelerek krize karşı "mücadeleyi sürdürmek" için kararlar alacağını kaydetti.

Akaryakıt krizini Fransızlar için bir fırsata çevirebileceklerini vurgulayan Lescure, elektrikli araçlar için şarj noktalarını 2035'e kadar 1,7 milyona çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, savaş nedeniyle kesilmişti

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ardından Basra Körfezi'nde yaşanan gerilim nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Savaşta Hürmüz Boğazı'nın "anahtarını" elinde bulundurduğunu yineleyen İran'da meclis Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasını öngören bir tasarı hazırlamıştı.

Pakistan'da 11 Nisan'da gerçekleştirilen ve yaklaşık 21 saat süren İran-ABD görüşmelerinden bir sonuca varamadan ayrılan taraflar, anlaşmaya varılamamasındaki sebeplerden birinin Hürmüz Boğazı olduğunu bildirmişti.

Görüşmelerde uzlaşıya varılamamasının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.