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Fransa'da Çiftçiler AB-MERCOSUR Anlaşmasını Protesto Etti

Fransa'da Çiftçiler AB-MERCOSUR Anlaşmasını Protesto Etti
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Fransa polisi, AB ile MERCOSUR arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasını protesto eden çiftçilerin Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu binasına yaklaşmasını engelledi. Çiftçiler, anlaşmanın tarım sektörüne olumsuz etkileri olacağını savunuyor.

Fransa polisi, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasını protesto eden çiftçilerin, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu (AP) binasına yaklaşmasını engelledi.

Fransa'nın önde gelen çiftçi sendikalarından Coordination Rurale (CR) öncülüğünde, ülkenin doğusundaki Franche-Comte bölgesinden traktörleriyle yola çıkan çiftçi konvoyu Strazburg'a ulaştı.

Strazburg girişinde polis engeliyle karşılaşan AB-MERCOSUR anlaşması karşıtı Fransız çiftçi konvoyunun kentteki AP binasına yaklaşmasına izin verilmedi.

Polis engelini korna çalarak protesto eden çiftçileri, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili AP üyesi Manon Aubry ve AP'nin aşırı sağcı Marion Marechal destek için ziyaret etti.

Aubry, X hesabından yaptığı açıklamada, valiliğin, Fransız çiftçilerin AP binasının önünde protestolarını sürdürmelerinin engellediğini belirtti.

AB-MERCOSUR anlaşmasının, "tarımın mezarı" olacağını belirten Aubry, "Buna karşı çıkmak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Marechal da X hesabından yaptığı paylaşımda, AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı olduklarını dile getirmek için Strazburg'a gelen çiftçilerin seslerini, AP Genel Kurulunda duyuracaklarını kaydetti.

AB-MERCOSUR ticaret anlaşması

AB ile MERCOSUR arasında serbest ticaret anlaşması, taraflar arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını ve AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine Güney Ortak Pazarı tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının düşürülmesini içeriyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde AB ile MERCOSUR, çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak ve Güney Ortak Pazarı ülkeleri, AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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