Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Orta Doğu'da bayram döneminde saldırıların durdurulması çağrısı Açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da bayram dönemine girilirken, müzakerelere de şans tanımak için çatışmanın birkaç gün durması çağrısında bulundu.

Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de basına açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze'deki insani durumu ele alacaklarını belirten Macron, bölgedeki durumun unutulmaması ve bu konuda seferberliğin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Macron, Orta Doğu'da istikrarın yeniden sağlanmasını savunacaklarını söyleyerek, çok sayıda Körfez ülkesinin enerji üretim kapasitelerinin bu gece ilk defa saldırıya uğradığını kaydetti.

"Çatışmanın en azından birkaç gün durması gerektiğini düşünüyorum"

Macron, bölgede sağduyudan uzak bir şekilde gerilimin tırmanmakta olduğunun altını çizerek, dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü aktardı.

"(Trump) O da gece sivil, gaz, petrol ve su altyapılarına yönelik bombardımanların ve saldırıların son bulması çağrısında bulundu." diyen Macron, söz konusu altyapılara yönelik saldırılara ara verilmesini, gerilimin hızlıca azalmasını ve müzakere masasına dönülmesini istediklerini dile getirdi."

Macron, "Bölge dini bayram dönemine girerken, zihinlerin yatışması gerektiğini ve müzakerelere şans tanımak için çatışmanın en azından birkaç gün durması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Fransa'nın bölgedeki saldırılara dahil olmadığını savunan Macron, saldırılardan etkilenen bazı bölge ülkelerinin savunulmasında rol aldıklarını kaydetti.

Macron, saldırıların küresel pazarı etkilediğine dikkati çekerek, "Bunu savaşın başından bu yana biliyoruz: Gaz ve petrol fiyatları arttı." dedi.

Enerji üretim kapasitelerinin yıkılması halinde, saldırıların etkisinin daha kalıcı olacağını belirten Macron, İranlılara bu mesajı ilettiklerini, İran ile ABD arasında bu konuda doğrudan görüşmeler olmasını istediklerini söyledi.

Macron, üretim kapasitelerinin muhafaza edilmesi ve petrol, gaz ile gübrelerin yeniden taşınmasını sağlamak için Hürmüz Boğazı deniz taşımacılığının yeniden başlamasının sağlanması gerektiğini kaydetti.

"Daha fazla Avrupa üretimine ihtiyacımız olacak"

AB ülkelerinin Ukrayna'ya yönelik 90 milyar avroluk ortak borçlanma taahhüdünü yerine getirmesi gerektiğini belirten Macron, AB'nin askeri üretim kapasitesini artırması gerektiğinin altını çizdi.

Macron, "Biliyoruz ki mevcut bağlamda kendimiz ve Ukraynalılar için daha fazla Avrupa üretimine ihtiyacımız olacak." ifadesini kullandı.

Zirvede ayrıca dijital ortamın düzenlenmesi konusu üzerinde durmak istediğine işaret eden Macron, ülkesinde 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirmeyi hedefleyen tasarıya atıfta bulunarak, "Fransa'da şu anda çocuklarımızı, 15 yaşından küçük ergenlerimizi korumak için bir reformu tamamlamak üzereyiz." şeklinde konuştu.

Macron, bu kapsamda yaşın tespiti konusunda tedbir alma yetkisinin AB Komisyonu'na ait olduğuna işaret ederek, zirvede ayrıca dış müdahalelere ve bilgi manipülasyonuna karşı mücadele edilmesini savunacağını kaydetti.

"Bugün Avrupa'da her seçimde süreci karıştıran müdahaleler var." diyen Macron, seçim kampanyası yürüten Slovenya Başbakanı Robert Golob'ın bu süreçte yalan haberlere ve üçüncü ülkelerden gelen dış müdahalelere maruz kaldığını söyledi."