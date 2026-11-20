(ANKARA) - Fon Mağdurları Derneği (FONDER) Başkanı Hazel Kaya, tasfiyesine karar verilen fonlardan etkilenen yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulunarak, "Biz burada sisteme güvendik. Devletin denetim mekanizmalarına güvendik. Bu mağduriyetlerin giderilmesi konusunda devletin bütün organlarıyla birlikte çalışma yapıp bu mağduriyetin giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Sermaye piyasalarındaki gelişmelerin ardından tasfiyesine karar verilen fonlardan etkilenen yatırımcılar, Fon Mağdurları Derneği'ni (FONDER) kurdu. Derneğin kuruluşunu duyurmak amacıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan FONDER Başkanı Hazel Kaya, yatırımcıların borsada yaşadıkları mağduriyetler nedeniyle fonlara yöneldiğini ancak bu kez de fon yatırımlarında sorunlarla karşılaştıklarını dile getirdi.

Kaya, kendisinin de borsa yatırımcısı olduğunu, hisse senedi alım satımlarında büyük miktarlarda işlem yapan yatırımcıların hareketleri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını anlattı. Bu kişilerin hisse fiyatlarını kısa sürede yükseltip ardından düşürdüğünü belirten Kaya, "Ben yaklaşık bir senedir yatırımcıydım fonlarda. Şubat ayında ilk girişlerim var. Öncesinde Pusula Portföy tarafında bir yatırımım vardı. Fakat oradaki süreç başlamadan kendi inisiyatifimle oradan satışımı verip Tera Portföy ve Atlas Portföy'deki yatırımları yaptım. Ardından Pusula'da böyle bir problem yaşanınca dedik, 'Tera Portföy'de acaba böyle bir sıkıntı olur mu?' Fakat kendilerinin kurdukları bağlantılar ve bulundukları ortamlar, kişiler topluma kendilerini o kadar güzel lanse ettiler ki bir güven ortamı oluşturdular" dedi.

Kaya, mağdur sayısının yarım milyon civarına ulaştığını dile getirerek, "Biz burada sisteme güvendik. Devletin denetim mekanizmalarına güvendik. Halkını korur, yatırımcısını korur. Çünkü Borsa İstanbul güvenli olarak addedildi. Fakat şu an geldiğimiz süreçte hepiniz bizim mağduriyetlerimizi biliyorsunuz. Yaşadığımız üzüntülere hepiniz şahitsiniz. Sizlerden ricamız kamu tarafında, halk tarafında bizlere destek vermeniz. Çünkü biz dernek olarak hukuken tanınmış bir yapıya sahibiz" dedi.

"TEK AMACIMIZ HUKUK TEMELLİ HAK ARAYIŞIMIZI İLERLETMEK"

Derneğin toplu bir faaliyet yürütmek amacıyla kurulduğunu ve bu faaliyetlerin hukuk çerçevesinde sürdürüleceğini vurgulayan Kaya, derneğin kar amacı taşımadığını belirtti. Dernek bünyesinde bir hukuk komisyonu oluşturulacağını da kaydeden Kaya, "Bu hukuk komisyonunda mümkün olunca hata payını minimize edip en doğru yoldan ilerleyip argümanlarımızı dava yollarıyla arayabilmek. Bu hukuki sürece girmeden bir şekilde artık iktidar tarafından veya kurumlar, kuruluşlar, kimler bize yardım edecek? Şu an çaresizliğimizden dolayı da doğrudan bize şu kişi yardım etsin diyemiyoruz. Ondan dolayı toplu bir yardım talebimiz var. Hukuki sürece girmeden temennimiz bu mağduriyetlerin giderilmesi yönünde. Eğer mağduriyetlerimiz en hızlı şekilde ve tamamıyla giderilmediği takdirde dava yolu caizdir. Biz dava yoluna gitmekten geri durmayacağız. Hakkımızı adliyelerde, hakkımızı mahkeme salonlarında aramayı ben uygun görüyorum" ifadelerini kullandı.

KAYA'DAN MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ İÇİN ÇAĞRI

Kaya, dernek bünyesinde farklı meslek ve toplumsal kesimlerden kişilerin yer aldığını, bu çeşitliliğin ortak bir yol haritası oluşturulması amacıyla tercih edildiğini belirtti. Dernek olarak toplumun farklı kesimlerince kabul görebilecek çözüm önerileri hazırladıklarını ifade eden Kaya, bu önerileri yetkililerle paylaşmak istediklerini söyledi.

Kaya, basın mensupları aracılığıyla seslerini duyurmaya çalıştıklarını söyleyerek, mağduriyetlerin yüzde 80'inin giderildiğine ilişkin açıklamanın gerçeği yansıtmadığını savundu. Kaya, şöyle konuştu:

"Bizim mağduriyetlerimiz giderilmedi. Hala daha geçtiğimiz günlerde Tera Portföy bünyesinde olan TLY fonunda ara ödeme yapıldı. Bu ara ödemelerini hala daha alamayan mağdur arkadaşlarımız var. Bunların hepsi delilli, belgeli, ispatlı şekilde bizlerde mevcut. Sayın Cumhurbaşkanım, bizim sesimizi duymanızı istiyoruz. Bu süreçte bize yardımcı olabileceğinizi düşünüyoruz. Gerek Cumhurbaşkanımız, gerek vekillerimiz, gerekse yönetimde artık kim söz sahibi ise bu mağduriyetlerin giderilmesi konusunda devletin bütün organlarıyla birlikte çalışma yapıp bu mağduriyetin yarından tez yok giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bizim artık sabrımız kalmadı. Hem bir mağdur olarak hem bir vatandaş olarak hem bir hukukçu olarak artık biz sabredemiyoruz."

GÜLSÜM ATCI: "DEVLET KURUMUNDAN KAYNAKLANAN BİR PROBLEMSE DEVLET KURUMU ÖDEMELİDİR"

FONDER Sekreteri Gülsüm Atcı da konuşmasında, fon mağduriyetlerinin yaşanmasının ardından kamu kaynağı kullanılmayacağı yönünde yapılan açıklamaya değindi. Atcı, fon yatırımcılarının kazanç elde ettikleri dönemde stopaj vergisi ödediğini belirterek, mağduriyetin denetimsizlikten kaynaklanması halinde devlet kurumlarının sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savundu.

Atcı, "Peki kamu kaynağı neden kullanılmaz? Resmi kanallarla bir problem yoktur, bir mağduriyet yoktur. Tamam, kamu kaynağı kullanılmasın. Fakat bu arkadaşlar, fondaki mağdur arkadaşlar stopaj vergisi verdi. Milyarlarca bir vergi ödendi. Halkımız bilmiyor. Ben halka şunu söylemek istiyorum. Bu fonun dışında olan halka. Kazanırken bize verecekler miydi ki kaybettiler de bizim vergilerimizden ödeniyor gibi söylemler oluyor. Evet, kazanırken verildi. Buna da stopaj vergisi diyoruz. Kaybederken de biz şahsi bir kayıp yaşamadık. Biz denetimsizlikten ötürü bütün malımızı, bütün varımızı, yolumuzu orada bıraktık tabiri caizse. O yüzden devlet kurumlarından doğan bir problemse devlet kurumu ödemelidir. Sanırım Anayasa'nın 125. maddesi olsa gerek. Biz bunu talep ediyoruz" dedi.

"CLAWBACK GÖNÜLLÜ İADEDEN ZORUNLU İADEYE ÇEVRİLSİN"

Atcı, fonlardan kaynaklanan kayıpların giderilmesi için "clawback" olarak adlandırılan geri alma yönteminin zorunlu hale getirilmesini istedi. Devletin öncelikle yatırımcıların ana paralarını ödemesini, ardından bu tutarların sorumlulardan zorunlu şekilde tahsil edilmesini öneren Atıcı, kendi yatırım sürecini de anlattı.

Satış emri vermelerinin ardından pay blok statüsüne girdiklerini ancak bu uygulamadan yararlanamadıklarını söyleyen Atcı, "Biz ana paramızı alalım. Net para değil ama ana para. Neden derseniz? Şimdi ben yatırmışım 2 milyon. O ara bir sıkıntım olmuş. Bir 50 bin lira çekmişim. Ama karımdan çekmişim. Şimdi yatırılırken 'net paranı yatıracağız' deyip 50 binimi keserek yatırdığınızda bu sefer şöyle bir soru aklıma geliyor benim: Ben ana param varken harcamayı bilmiyor muydum da kesiyorsunuz? Ki ben yatırım yaptım ki biraz değerlensin de hani bir şeyler alabileyim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA