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Fitch Ratings: ABD Tarifeleri Resesyon Risklerini Artırıyor

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Fitch Ratings, ABD'deki tarifelerin resesyon risklerini önemli ölçüde artırdığı ve Fed'in faiz oranlarını daha da düşürme yeteneğini kısıtladığına dair uyarılarda bulundu. Tarifelerin mali etkilerinin karmaşık olduğu ve uzun vadeli harcama baskıları çözülmediği sürece borç/GDP oranının istikrara kavuşmasının zor olduğu belirtildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, tarifelerin ABD'de resesyon risklerini önemli ölçüde artırdığına ve beklenen fiyat şokları göz önüne alındığında, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz oranlarını daha da düşürme kabiliyetini kısıtladığına inanıldığını bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'nin tarifelerinin mali etkisinin karışık olduğu ve altta yatan sorunları çözmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, tarife gelirlerinin 2025'te ABD'nin bütçe açığının daralmasına yardımcı olacağı ancak ekonomik büyümeye vurulan darbenin ve ek vergi indirimlerinin uzun süreli mali faydayı sınırlayacağı kaydedildi.

Fitch'in açıklamasında, uzun vadeli harcama baskıları ele alınmadığı sürece ABD'nin borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranını istikrara kavuşturmanın zor olacağı ifade edildi.

ABD'nin efektif tarife oranının 2 Nisan'da açıklanan karşılıklı tarifelerle yaklaşık yüzde 25'e yükseldiği anımsatılan açıklamada, yüksek efektif tarife oranının diğer koşullar sabit kaldığında daha büyük bir gelir artışı anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ancak, tarifelerin ABD'nin resesyon risklerini önemli ölçüde artırdığına ve fiyatlarda beklenen şok göz önüne alındığında Fed'in faiz oranlarını daha da düşürme kabiliyetini kısıtladığına inanıyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Daha keskin bir ekonomik yavaşlamasının tarife dışı gelirler üzerinde önemli bir baskı oluşturacağı ve otomatik dengeleyiciler yoluyla harcamaları artıracağı belirtilen açıklamada, bu etkilerin tarifelerden kaynaklanan ani gelir artışını geciktireceği ancak finansal piyasa oynaklığından kaynaklanan olumsuz etkilerle birlikte 2026 yılı itibarıyla belirgin hale geleceğinin düşünüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Güncel
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