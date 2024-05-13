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Firari Hükümlü Çobanlar'da Yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, 5 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, 5 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, 5 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.Ö, Çobanlar ilçesinde yakalandı.

A.Ö, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çobanlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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