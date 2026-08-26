Çin Yatırım Fuarı'nda Finlandiya ve Suudi Arabistan Onur Konuğu

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde 8-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nın hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Ling Ji, salı günü düzenlediği basın toplantısında, bu yılki fuarın ilk kez iki onur konuğu ülkeyi ağırlayacağını ve bu ülkelerin Finlandiya ile Suudi Arabistan olduğunu söyledi.

Ling, "Bu durum, fuarın giderek artan uluslararası cazibesini ve karşılıklı yatırımları kolaylaştırmadaki özgün rolünü ortaya koyuyor" dedi.

Çin, Finlandiya'nın Asya'daki en büyük, dünya genelinde ise dördüncü en büyük ticaret ortağı konumunda. Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi 8 milyar ABD dolarını aştı.

Öte yandan Çin, Suudi Arabistan'ın en büyük ticaret ortağı olurken, iki ülke arasındaki ticaret hacmi dört yıl üst üste 100 milyar ABD dolarının üzerine çıktı.

Ling, bugüne kadar 123 ülke ve bölgeden heyetlerin fuara katılmak üzere kayıt yaptırdığını, 60 ülke ve bölgenin ise sergi pavyonları kuracağını belirtti. Ling, çok uluslu şirketler ve yabancı iş konseylerinin de fuara yoğun ilgi göstererek kayıt yaptırdığını kaydetti.

Fuar, "Çin'e Yatırım", "Çin'in Yurt Dışı Yatırımları" ve "Uluslararası Yatırım" olmak üzere üç ana tematik bölümden oluşacak.

Etkinlikte, yeni nitelikli üretici güçler, "Deniz İpek Yolu" girişimi, uluslararası tedarik zincirleri ve gelecek vaat eden diğer alanlardaki yatırım fırsatlarının tanıtılacağı 14 özel sergi alanı yer alacak.

Kaynak: Xinhua