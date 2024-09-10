Üye Girişi
Haberler

Fındık Üreticisi, Zarar Veren Kokarca Böceğine Şarkıyla Dikkat Çekti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık üreticisi olan Murat Bulut, fındık tarlalarına zarar veren kahverengi kokarca böceğinin tehlikesine dikkat çekmek için bir şarkı yaptı. Bulut, fındığın yüzde 80-90 oranında etkilendiğini belirterek, kokarcanın tehlikesine dikkat çekmek amacıyla şarkı yapma kararı aldığını söyledi.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Murat Bulut (47), fındık tarlalarına zarar veren kahverengi kokarca böceğinin tehlikesine dikkat çekmek için şarkı yaptı. Bulut, "Fındığımız kokarcadan yüzde 80-90 oranında etkilendi. Bu yıl fındığımız yok denecek kadar az. Bu nedenle kokarcanın tehlikesine dikkat çekmek için şarkı yaptım" dedi.

Çarşamba ilçesinin Arımköseli Mahallesi'nde yaşayan mısır, fındık yetiştiriciliğiyle uğraşan ve aynı zamanda müzisyenlik de yapan Murat Bulut, 40 dönümlük fındık bahçesinin kahverengi kokarca yüzünden yüzde 80-90 oranında etkilendiğini söyledi. Fındıklarının çürüdüğünü belirten Bulut, bunun üzerine 'Kahverengi kokarca' adını verdiği bir şarkı yaptı.

Müzikle uğraştığını aynı zamanda da fındık yetiştiriciliği yaptığını ifade eden Bulut, "Kahverengi kokarca, aslında kendini belli eden bir felaketti. Birkaç yıldır var. Fındığımız yüzde 80-90 oranında çürüttü. Aynı zamanda müzisyenlik yapıyorum. Bu sene de fındığa ağırlık vermiştim. Başımıza bu gelince de kokarcayla ilgili bir şarkı yapmak istedim. Dikkat çekmek amaçlı. Yaklaşık 40 dönüm yerimiz var. Bayağı bir zarar verdi. Fındığa borç yapmamıştık ama birçok kişinin bununla ilgili sıkıntıları var. Bu yıl fındığımız yok denecek kadar az. Bu nedenle kokarcanın tehlikesine dikkat çekmek için şarkı yaptım" dedi.

ŞARKININ SÖZLERİ

Murat Bulut'un şarkısının sözleri şöyle:

"Başımıza püsküllü bela mı?/Biyolojik saldırı mı yoksa?/Fındıklarımızı çürüttü/Kahverengi Kokarca-Dokunduğu yerde iz bıraktı/Suratıma çarptı, kokusunu saldı/Gece gündüz uslu durmadı/Kahverengi Kokarca-Kurtulmalıyız bu dertten/Yoksa bitecek tarım hepten/Fasulyeye, mısıra dadandı/Kahverengi Kokarca-Kurtulmalıyız bu dertten/Yoksa bitecek tarım hepten/Fasulyeye, mısıra dadandı/Kahverengi Kokarca"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Murat Bulut Çarşamba Ekonomi Güncel Samsun Çevre Müzik Tarım

Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi

Soruşturmada sona mı geliniyor? Narin cinayetinde 24 şüpheli için ek gözaltı süresi

 Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcasının yanıt veremediği soru
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi? Kate Middleton ne kanseri, tedavisi bitti mi? Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne? iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? iPhone 16 fiyatı kaç TL? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı? Apaçi Mustafa'nın annesi Helin'i neden istemiyor? Sana Değer programında bugün ne oldu? Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı kaç yaşında, nereli? Eren Elmalı hangi takımda oynuyor? IPHONE 16 FİYAT LİSTESİ! iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar? Türkiye iPhone 16 fiyatları… Kızılcık Şerbeti Alev neden yok? Alev nasıl öldü? Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı mı? Masterchef Bera kimdir? Masterchef ana kadroya giren Bera Altaş kaç yaşında? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (10 EYLÜL) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
title