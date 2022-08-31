Fındık hırsızları 53 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı Güncel Haberler Trabzon'un Sürmene ilçesinde 600 kilogram fındık çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Trabzon'un Sürmene ilçesinde 600 kilogram fındık çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çarşı Mahallesi'nden 600 kilogram fındık çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki kameralara ait 53 saatlik kaydı inceleyen ekipler, olayı M.D, E.M. ve S.C'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin çaldıkları fındığı bir süre ormanlık alanda sakladıktan sonra tüccara sattıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Gazi Nogay Asayiş Şube Müdürlüğü Sürmene Trabzon Güncel Haberler

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