Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında Toplandı

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin toplantısında dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümünü değerlendirdi. Toplantıda bankacılık sektöründeki gelişmeler ve konut kredileri üzerindeki sınırlamalar gibi konular ele alındı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, bugün toplanan Finansal İstikrar Komitesi'ne ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınmış ve finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bakan Mehmet Şimşek'in başkanlığında bugün toplanan Finansal İstikrar Komitesi'ne ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınmış ve finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Ayrıca, bankacılık sektörünün genel görünümü, ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar ele alınmış, banka dışı finansal kuruluşların makro ihtiyati çerçeveye uyum düzeyleri üzerinde istişarelerde bulunulmuştur. Öte yandan kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirilerek atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
