Finansal İstikrar Komitesi: Jeopolitik Gerginliklerin Azalması İle İstikrar Güçlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, jeopolitik gerginliklerin azalmasının makro finansal istikrarı artıracağını belirtti. Toplantıda bankacılık sektöründeki gelişmeler ve sermaye piyasaları da ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Mehmet Şimşek'in başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı'na ilişkin bilgi verildi.

Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümünün kapsamlı şekilde ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla makro finansal istikrarın daha da güçleneceği değerlendirilmiştir. Bankacılık alanında ticari ve bireysel kredi gelişmeleri analiz edilmiş, sermaye ve para piyasalarındaki son dönem gelişmeler ve görünüme yönelik istişarelerde bulunulmuştur. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
