Filistinliler "Büyük Felaketin" 75. Yıl Dönümünde Protesto Gösterisi Düzenledi

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Nakba'nın, diğer ismiyle "büyük felaketin" 75. yıl dönümü dolayısıyla Pazartesi günü büyük çaplı yürüyüşler ve gösteriler düzenledi.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Nakba'nın, diğer ismiyle "büyük felaketin" 75. yıl dönümü dolayısıyla Pazartesi günü büyük çaplı yürüyüşler ve gösteriler düzenledi.

1948'de İsrail'in kurulmasıyla yüz binlerce Filistinlinin evlerinden sürüldüğü günü işaret eden Nakba, Filistinliler tarafından her yıl 15 Mayıs'ta anılıyor.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, merhum Filistin lideri Yaser Arafat'ın mezarı önünde geniş çaplı bir gösteri düzenlendi. Protesto daha sonra şehir merkezinde devam etti.

Gösteriye katılanlar, Nakba'nın 75. yıl dönümüne istinaden 75 saniyelik saygı duruşunda bulundu.

SES 1 (Arapça): HASSAN SAFİ, Ramallah sakini

"İsrail'in hak iddialarını tanımıyoruz, çünkü çocuklarımıza büyüdüklerinde ana yurda dönme hakkının hayalini taşımayı öğretiyoruz. Yaşlılar ölünce gençler de ana yurdu unutacakmış, bu doğru değil."

SES 2 (Arapça): NOWAR MUSLİH, Ramallah sakini

"Beyt Surif kasabasındanım. Haklarımızı unutmayacağımızı hatırlatmak için bu etkinliğe katılıyorum. Büyüklerimiz ölse dahi Nakba'yı her zaman anacağız."

SES 3 (Arapça): MOHAMMED MUSLİH, Ramallah sakini

"Ben Filistinliyim. Bu toprağın ve bu vatanın sahibi benim. Filistin benim ana yurdumdur."

Gazze'de sokaklara dökülen onlarca Filistinli, Filistin bayrakları ve ana yurda dönüş hakkını vurgulayan pankartlar taşıyarak ana caddelerde yürüyüş düzenledi.

Gösteri, kentin batısındaki Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü genel merkezi önünde sona erdi.

Gazze'deki Nakba anması, İsrail ile Gazze'deki Filistin İslami Cihad Hareketi arasında Mısır'ın arabuluculuk yaptığı ateşkes anlaşmasını takip eden günlere denk geldi. Söz konusu ateşkes, beş gün süren ve birçok kişinin ölümüne yol açan çatışmaları durdurmuştu.

İsrail ve Filistin kaynaklarına göre, son çatışmalarda İslami Cihad'ın önde gelen liderleri arasından altı kişi dahil olmak üzere 33 Filistinli ile bir İsrailli kadın yaşamını yitirmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze ve Ramallah'dan bildiriyor.

(XHTV)