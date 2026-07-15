Filistin yönetimi ile "Barış Kurulu" Gazze'nin toparlanma sürecini hızlandırmayı görüştü

Filistin yönetimi ile "Barış Kurulu", Gazze Şeridi'nde temel hizmetlerin ulaştırılması, insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesi ve erken toparlanma çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik mekanizmaları görüştü.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Filistin yönetimi ile Barış Kurulu'nun üçüncü resmi Ortak Koordinasyon Ofisi toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Filistin Bağışçılar Grubu toplantısı kapsamında yapıldı.

Toplantıya Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, "Barış Kurulu" Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas'ın yanı sıra komitenin Mali İşler Komiseri Beşir er-Reyyis, Filistin Maliye ve Planlama Bakanı Istifan Selame ile Başbakan Danışmanı Ömer Avadallah katıldı.

Açıklamada, toplantıda ulusal ve uluslararası kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, Gazze'de temel hizmetlerin sağlanması, insani yardım faaliyetleri ile erken toparlanma sürecine ilişkin girişimlerin hızlandırılmasının ele alındığı belirtildi.

Katılımcılar, Gazze halkının ihtiyaçlarına sürdürülebilir şekilde cevap verilebilmesi için ulusal, bölgesel ve uluslararası çabaların uyum içinde yürütülmesi ve üzerinde uzlaşılan girişimlerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas da komitenin görevlerini üstlenmeye "derhal hazır" olduğunu belirterek, uluslararası topluma siyasi ve mali taahhütlerin yaklaşık 2,2 milyon Filistinlinin insani ve kalkınma ihtiyaçlarını karşılayacak somut adımlara ve fiili finansmana dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

Gazze'nin toparlanması için 1 milyar dolarlık destek hedefi

Şaas, Filistin Bağışçılar Grubu toplantısında Gazze'nin kapsamlı toparlanma programını da tanıttı.

Programın, acil insani yardım aşamasından erken toparlanma sürecine geçişi ve temel kamu hizmetlerinin yeniden işler hale getirilmesini kapsadığı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, 12'den fazla bağışçı ülkenin yanı sıra Avrupa Yatırım Bankası ile Dünya Bankasının katılımıyla oluşturulan "Gazze Ekibi" girişimi duyuruldu.

Girişim kapsamında Gazze'nin toparlanma programına destek amacıyla yaklaşık 1 milyar dolar finansman sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planı doğrultusunda kurulmuş, ilk toplantısını 15 Ocak 2026'da Kahire'de gerçekleştirmişti.

Komitenin, Filistin yönetiminin reform programını tamamlayıncaya kadar Gazze'de sivil yönetim ve iç güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi, istikrarın sağlanması ile toparlanma ve yeniden imar çalışmalarını koordine etmesi öngörülüyor.

Ancak komite henüz Gazze'de fiilen görevine başlamazken, ne komite ne de İsrail tarafından üyelerin Gazze'ye giriş yapamamasına ilişkin herhangi bir açıklama yapıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail Sevabite ise dün, Hükümet Acil Durum Komitesi Başkanı ve Hükümet Çalışmalarını Takip Birimi Başkan Vekili Muhammed el-Ferra'nın görevinden ayrıldığını açıklayarak bunun Gazze yönetiminin Ulusal Komiteye devrini kolaylaştırmak amacıyla atılan adımlar kapsamında gerçekleştiğini bildirdi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılar nedeniyle bölgede büyük yıkım meydana gelirken, Filistin verilerine göre 73 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 173 bini aşkın kişi yaralandı ve altyapının büyük bölümü tahrip oldu.

Kaynak: AA