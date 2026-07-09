FKÖ: İsrail'in vergi kesintisi mali korsanlık

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail Meclisinin, Filistin adına toplanan vergi gelirlerinden (gümrük fonları) yeni kesintiler yapılmasını öngören yasa tasarısını onaylamasının "sistematik mali korsanlık ve çete eylemi" olduğunu belirtti.

Fettuh, Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan yazılı açıklamasında, İsrail Meclisinin, Filistin adına toplanan vergi gelirlerinden yeni kesintiler yapılmasını öngören yasa tasarısını ilk okumada onaylamasına tepki gösterdi.

Filistinli yetkili, İsrail Meclisinin söz konusu tasarısının "sistematik mali korsanlık ve işgal altındaki bir halkın parasını ele geçirip kendi siyasi ve sömürgeci amaçlarına hizmet etmek için kullanan çetelerin eylemlerine benzer bir davranış olduğunu" belirtti.

Gümrük fonlarının tamamen Filistin'in gelirleri olduğunu, İsrail'in bir hibesi ya da bağışı olmadığını vurgulayan Fettuh, "yaklaşık 14 milyar şekelin alıkonulması, bir kısmının ele geçirilmesi ve yerleşimciler tarafından terör eylemlerini finanse etmek için kullanılmasının, imzalanmış anlaşmaların ve uluslararası insancıl hukuk kurallarının açık bir ihlali" olduğunu kaydetti.

Fettuh, İsrail'in Filistin'in gelirlerini alıkoymasının, Filistin yönetimine bağlı kurumları zayıflatmayı ve ulusal ekonomiyi zora sokmayı amaçlayan toplu cezalandırma ve mali şantaj olduğunu vurguladı.

ABD yönetimine, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve uluslararası finans ve insan hakları kurumlarına seslenen Fettuh, yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme ve bu ekonomik suçu durdurmak için acil önlem alma çağrısında bulundu.

Fettuh uluslararası topluma, İsrail'i Filistin'e ait gümrük fonlarını derhal serbest bırakmaya zorlama ve Filistin halkının meşru mali haklarını gasp ve toplu cezalandırma aracı olarak kullanmayı bırakmasını sağlama çağrısı yaptı.

İsrail Meclisi tasarıyı ilk okumada onayladı

İsrail Meclisi, dün Filistin yönetimi üzerindeki mali baskıyı daha da artıracak bir adımla Filistin adına toplanan gümrük fonlarından yeni kesintiler yapılmasını öngören yasa tasarısını ilk okumada onaylamıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberinde dondurulan bu fonların "Gazze kaynaklı saldırılardan zarar gören İsraillilere tazminat ödenmesi amacıyla" kullanılmasının planlandığı belirtilmişti.

Haaretz, İsrail'in, Filistin adına ithal edilen mallardan tahsil ettiği ve "gümrük/makas parası" olarak bilinen Filistin hazine gelirlerinin yaklaşık 14 milyar şekelini (yaklaşık 4,6 milyar dolar) "teröre destek sağlandığı" iddiasıyla rehin tuttuğunu aktarmıştı.

Tasarı, yasalaşması için gerekli olan ikinci ve üçüncü okuma oylamaları öncesinde daha detaylı tartışılmak üzere Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesine sevk edilmişti.

Vergi fonları nedir?

Filistin ile İsrail arasında 1994 yılında imzalanan Paris Ekonomik Protokolü uyarınca İsrail, Filistin topraklarına giren ürünlerin gümrük vergilerini Filistin yönetimi adına topluyor ve aylık olarak Filistin Maliye Bakanlığına devrediyor.

Bu paralar, Filistin'in toplam kamu gelirlerinin yaklaşık yüzde 56'sını oluşturuyor. Dolayısıyla bu fonlarda kesintiye gidilmesi veya tamamen alıkonulması, Filistin hükümetinin memur maaşlarını ödeme, kamu hizmetlerini sürdürme, özel sektöre ve bankalara olan yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini doğrudan baltalıyor.

İsrail, 2019 yılından bu yana Filistin yönetiminin esir ve şehit ailelerine maaş bağlamasını gerekçe göstererek bu fonlardan kesinti yapıyordu.

Ancak daha sonra kesinti ve alıkoyma politikasının kapsamını genişleterek Filistin yönetimini derin bir mali krize sürükledi ve memur maaşlarının tamamının ödenememesine yol açtı.