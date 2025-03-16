Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59'a yükseldi

Ülke şokta! Gece kulübünde çıkan yangında bilanço ağırlaşıyor
CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı

Cemal Enginyurt'tan olay fotoğraf! Öyle bir isimle görüntülendi ki
Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14'üncüde tutuklandı

472 yıl hapis cezasından yıllarca hamile kalarak kaçtı

Filistin Ekonomi Bakanlığı'ndan Acil Çağrı

Filistin Ekonomi Bakanlığı'ndan Acil Çağrı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Ekonomi Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma yaptığı acil çağrıda, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde açlık ve yoksunluğu silah olarak kullanmayı durdurması için baskı yapılmasını istedi.

GAZZE, 16 Mart (Xinhua) -- Filistin Ekonomi Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma yaptığı acil çağrıda açlık ve yoksunluğu Gazze Şeridi'ne karşı savaş aracı olarak kullanmayı derhal bırakması için İsrail hükümetine baskı yapılmasını istedi.

Cumartesi günü yapılan açıklamada, "Tüm dünyaya İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki insanlara su, elektrik ve gıda başta olmak üzere temel sağlık malzemelerinin ve insani ihtiyaçların girişine izin vermediğini hatırlatıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Bugün uluslararası toplumun, çeşitli organlar vasıtasıyla özellikle savaş zamanlarında vatandaşların temel ihtiyaç ve haklarını güvence altına alan uluslararası yasaları desteklemesini gerektiren istisnai koşulların olduğu bir zaman diliminden geçiyoruz" ifadesi de yer aldı.

Gazze hükümetinin basın ofisinden cuma günü yapılan açıklamada ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne geçişleri 13 gündür kapatması nedeniyle kötüleşen insani durum ve yeniden baş gösteren kıtlık konusunda uyarı yapıldı.

İsrail, Hamas'la yapılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının sona erdiği 2 Mart'tan bu yana gıda da dahil olmak üzere yardım sevkiyatlarının Gazze'ye girişini engelliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Liste sızdı, Trump 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor
img

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu
img

Ülke şokta! Gece kulübünde çıkan yangında bilanço ağırlaşıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş

Bakanlık ünlü bal markasını ifşa etti! Vatandaşa "zehir" yedirmişler
Netflix ve Exxen dahil 6 platforma soruşturma başlatıldı

Netflix, Blutv ve Exxen dahil 6 platforma soruşturma
Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin?

Falezlerin ucuna oturup kendini kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi

İmza sonrası planı devreye soktular! Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.