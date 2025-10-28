Filistin Başbakanı ve Suudi Bakan İnsani Yardım İçin Bir Araya Geldi

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Gazze'ye insani yardım, Filistin Yönetimi'nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve mali destek de dahil olmak üzere bir dizi konuyu ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Filistin Başbakanı Mustafa, başkent Riyad'da düzenlenen 9. Future Investment Initiative (FII - Geleceğe Yatırım Girişimi) konferansı çerçevesinde, Bakan Bin Ferhan ile bir araya geldi.

Açıklamada, iki tarafın "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki son gelişmeleri, Filistin halkına meşru haklarının verilmesi, bağımsız devletin kurulması ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması yönündeki çabaların sürdürülmesinin önemini" ele aldığı bildirildi.

Görüşmede ayrıca "İki Devletli Çözüm Zirvesi'nin sonuçları" ile "New York Barışçıl Çözüm Bildirgesi"nin değerlendirildiği belirtildi.

Tarafların, "ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimi" ve "Şarm eş-Şeyh Deklarasyonu" çerçevesinde, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son gelişmeleri de ele aldığı kaydedildi.

Görüşmede, Riyad'da 26 Ekim'de düzenlenen ve Suudi Arabistan, Avrupa Birliği ile bölgesel ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katıldığı, İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin Küresel Koalisyon'un üst düzey koordinasyon toplantısının sonuçlarının da değerlendirildiği ifade edildi.

Tarafların, diplomatik, insani ve kurumsal süreçlerin koordinasyonunu sağlamak üzere ortak uluslararası çabaların önemini vurguladığı belirtildi.

Ayrıca, Filistin Yönetimi'nin güçlendirilmesi, ekonomisinin desteklenmesi ve Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine insani ilkelere uygun şekilde yardım ulaştırılmasının önemi üzerinde duruldu.