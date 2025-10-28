Haberler

Filistin Başbakanı ve Suudi Bakan İnsani Yardım İçin Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Gazze'ye insani yardım ve Filistin yönetiminin güçlendirilmesi konularında önemli görüşmeler yaptı.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Gazze'ye insani yardım, Filistin Yönetimi'nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve mali destek de dahil olmak üzere bir dizi konuyu ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Filistin Başbakanı Mustafa, başkent Riyad'da düzenlenen 9. Future Investment Initiative (FII - Geleceğe Yatırım Girişimi) konferansı çerçevesinde, Bakan Bin Ferhan ile bir araya geldi.

Açıklamada, iki tarafın "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki son gelişmeleri, Filistin halkına meşru haklarının verilmesi, bağımsız devletin kurulması ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması yönündeki çabaların sürdürülmesinin önemini" ele aldığı bildirildi.

Görüşmede ayrıca "İki Devletli Çözüm Zirvesi'nin sonuçları" ile "New York Barışçıl Çözüm Bildirgesi"nin değerlendirildiği belirtildi.

Tarafların, "ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimi" ve "Şarm eş-Şeyh Deklarasyonu" çerçevesinde, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son gelişmeleri de ele aldığı kaydedildi.

Görüşmede, Riyad'da 26 Ekim'de düzenlenen ve Suudi Arabistan, Avrupa Birliği ile bölgesel ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katıldığı, İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin Küresel Koalisyon'un üst düzey koordinasyon toplantısının sonuçlarının da değerlendirildiği ifade edildi.

Tarafların, diplomatik, insani ve kurumsal süreçlerin koordinasyonunu sağlamak üzere ortak uluslararası çabaların önemini vurguladığı belirtildi.

Ayrıca, Filistin Yönetimi'nin güçlendirilmesi, ekonomisinin desteklenmesi ve Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine insani ilkelere uygun şekilde yardım ulaştırılmasının önemi üzerinde duruldu.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Antalya'yı yağmur ve fırtına vurdu: 3 yaralı

O şehrimize birkaç saatlik kabus yetti: Yaralılar var
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çeken şüpheli tutuklandı

Yaptığı rezillik yetmedi, bir de üste çıkmaya çalıştı
Ülke ayakta! Solcu vekil yardımcısına ayak tırnaklarını kestirdi

Ofisinde çekilen fotoğraf o ismi hedef tahtasına oturttu
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.