Filistin, İsrail'in 11 milyar dolarlık varlığını alıkoymasının ardından uluslararası topluma çağrıda bulundu

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in yaklaşık 11 milyar dolarlık Filistin fonunu alıkoyduğunu ve bunun Filistin kurumlarının faaliyetlerini sürdürme kapasitesi açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Filistin Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Muhammed Mustafa, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, AB Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Christophe Bigot ve AB Filistin Temsilcisi Alexandre Stutzmann ile bir araya geldi.

Başbakan Mustafa, görüşmede İsrail'in Filistin vergi gelirlerinden yaklaşık 6 milyar doları ve buna ek olarak 5 milyar dolarlık dondurulmuş banka varlığını elinde tuttuğunu hatırlattı.

Mustafa, İsrail'in Filistinlilere karşı gerginliği tırmandırmasını kınayarak, bunların "Filistin varlığını parçalamayı, iki devletli çözümü baltalamayı ve bağımsız Filistin Devleti'ne giden yolu kapatmayı hedefleyen sistematik ve kasıtlı bir politika" olduğunu kaydetti.

Filistin Başbakanı, bu politikaların Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sürdürülmesini, yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını ve Filistinlilerin hareket özgürlüğüne getirilen kısıtlamaları içerdiğini belirtti.

Hükümetin olağanüstü koşullara rağmen reform programlarını uygulamayı sürdürdüğünü vurgulayan Mustafa, bunun için uygun bir siyasi, mali ve operasyonel ortama ihtiyaç duyulduğunu, buna Filistin ekonomisini ve kurumlarını zayıflatan İsrail uygulamalarının durdurulmasının da dahil olduğunu söyledi.

Mustafa, AB ve uluslararası müttefiklere, Filistin'in kurumsal ve mali istikrarını desteklemeyi sürdürmeleri, uluslararası hukuka aykırı İsrail politikalarını durdurmak ve bunlardan sorumlu olanları hesap vermeye zorlamak için somut adımlar atmaları çağrısında bulundu.

Filistin Başbakanı, Gazze Şeridi'nin Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu yineleyerek, 17 Kasım 2025'te kabul edilen 2803 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasına yönelik çabaların artırılması çağrısı yaptı.

AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, AB'nin Filistin'e desteğini sürdürdüğünü teyit ederek, güçlü ve iyi yönetişime sahip Filistin kurumlarının istikrar ve kalkınmayı desteklediğini belirtti.

Gazze Şeridi'nde devam eden insani acıların "kabul edilemez" olduğunu, Avrupa Birliği'nin bu duruma son verilmesi için çalıştığını söyleyen Suica, insani yardım ve acil yardım malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılmasının, ardından yeniden imar ve tam iyileşme sürecinin sağlanmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Suica, AB Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Christophe Bigot ve AB Filistin Temsilcisi Alexandre Stutzmann, Filistin yönetimi reformlarına verilen desteği, Gazze'deki çalışmaları ve Batı Şeria'daki insani ve güvenlik durumunu ele almak üzere İsrail ve Filistin topraklarına iki gün sürecek ziyaretlerine bugün başlamıştı.

İsrail Filistin'e ait vergi gelirlerine el koyuyor

Filistin hükümeti, vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor ve bu gelirler, toplam devlet gelirlerinin yüzde 65'ini oluşturuyor.

Ancak İsrail, 2019 yılından bu yana, Filistin yönetiminin tutuklu ve eski tutuklulara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek gelirlerden yıllık 600 milyon şekel (yaklaşık 165 milyon dolar) kesinti yapma kararı aldı.

Kasım 2021'den bu yana Filistin yönetimi, kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.

İsrail gümrük vergilerini de alıkoyuyor

İşgal altındaki Filistin, dış ticaretinde İsrail'e bağımlı kalmaya devam ederken, Filistinlilerin ithalat ve ihracatının neredeyse tamamı İsrail'den ya da İsrail kontrolündeki noktalardan yapılıyor.

Tel Aviv, Filistin hükümeti adına toplanan gümrük vergilerinden aylardır kesinti yapıyor.

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

İsrail Bakanlar Kurulu Kasım 2023'te, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar vermişti.

Filistin yönetimi, karar sonrasında vergi fonunu almayı reddederken, Filistin Maliye Bakanlığı, İsrail'in ekimden itibaren Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonunun çoğunu kestiğini, bu nedenle fonu almayı reddettiklerini açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 10 Şubat'ta, İsrail tarafından öldürülen, alıkonulan ve yaralanan Filistinlilerin ailelerine maddi yardım yapılmasını öngören kanun ve yönetmelikleri iptal etmesine rağmen Tel Aviv yönetimi, Filistin'e ait vergi gelirlerini kesmeye devam ediyor.