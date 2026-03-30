Filipinler, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle yaklaşık 2,48 milyon varil Rus petrolü satın aldı

Filipinler'de petrol rafineri şirketi Petron Corp'un, Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle aksayan tedarik zincirini korumak amacıyla Rusya'dan yaklaşık 2,48 milyon varil ham petrol satın aldığı bildirildi.

Philstar gazetesinin haberine göre, Petron Corp. şirketinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş yapılamaması nedeniyle çeşitli sevkiyatların engellendiği ve bu süreçte yaklaşık 8 gün içinde 4 milyon varil ham petrole erişimin kaybedildiğine işaret edildi.

Şirketin yaklaşık 2,48 milyon varil Rus ham petrolü satın aldığı aktarılan açıklamada, söz konusu hamlenin rutin tedarik stratejisinin bir parçası olmadığı ve "zorunluluk kapsamında alınmış acil önlem" olduğu belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın hükümet desteğiyle yapıldığı ve ülkenin enerji güvenliğini korumayı amaçladığı ifade edildi.

Tedarik edilen petrolün stokları haziran ayına kadar destekleyeceği aktarılan açıklamada, Orta Doğu'daki krizin sürmesi ve alternatif kaynaklara ulaşılamaması halinde Rusya'dan petrol satın alma işleminin yeniden değerlendirilebileceği vurgulandı.

Yüzlerce akaryakıt istasyonu kapandı

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Filipin Ulusal Polisinden (PNP) yapılan açıklamada, Orta Doğu'da süren çatışmalara bağlı petrol arzı sıkıntısı ve tedarik kısıtlamaları nedeniyle ülkedeki yüzlerce akaryakıt istasyonunun faaliyetlerini durdurduğu bildirildi.

Açıklamada, kapanmaların başlıca nedenlerinin petrol ürünlerinin teslim edilememesi ve bazı istasyonlardaki stokların tükenmesi olduğu belirtildi.

Stokları yenilenen bazı istasyonların faaliyetlerine devam ettiği aktarılan açıklamada, böylece ülke genelinde kapatılan istasyon sayısının 425'ten 365'e düştüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ülkedeki yakıt stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulaması vakalarının 7'ye yükseldiği aktarılarak, Filipinler Enerji Bakanlığının, söz konusu uygulamaların önlenmesi amacıyla PNP'den destek talep ettiği ifade edildi.

Filipinler'de, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların ülke enerji tedariki üzerinde oluşturduğu "yakın tehlike" gerekçesiyle "ulusal enerji acil durumu" ilan edilmişti.

Ülkedeki yakıt arzının yüzde 30'una sahip olan Petron, ülkedeki tek rafineriyi işletiyor ve ham petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 98'ini Orta Doğu'dan karşılıyor.