Filipinler'deki deprem anının görüntüleri

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Surigao del Sur eyaleti açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,4 olarak güncelledi. Deprem anına ait çeşitli görüntüler paylaşıldı.

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ÇEKİM TARİHİ: 2 Aralık 2023

Filipinler'deki deprem anının çeşitli görüntüleri

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Pazar günü, ülkenin güneyindeki Surigao del Sur eyaleti açıklarında Cumartesi gecesi meydana gelen depremin büyüklüğünü 6,9'dan 7,4'e yükseltti.

Enstitü güncellenmiş raporunda, yerel saatle 10.37'de meydana gelen depremin, Hinatuan kasabasının yaklaşık 30 kilometre kuzeydoğusunda ve 25 kilometre derinlikte olduğunu belirtti.

Enstitü, bazıları 5 ve 6'nın üzerinde büyüklüğe sahip 200'den fazla artçı sarsıntı kaydetti.

Enstitü ayrıca, Cumartesi gecesi tsunami uyarısı yayımlayarak, merkez üssüne yakın kıyı bölgelerinde yaşayanların daha yüksek yerlere tahliye edilmesini ya da daha iç bölgelere götürülmesini istedi. Ancak yetkililer bu kişilerin birkaç saat sonra evlerine döndüklerini belirtti.

Filipinler Sahil Güvenliği Pazar sabahı yaptığı açıklamada, tüm gemi ve uçakların tahliyeler için alarma geçirildiğini bildirdi.

Filipinli yetkililer, geçen ay Sarangani kasabasının yaklaşık 34 kilometre kuzeybatısında ve 72 kilometre derinlikte meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki açık deniz depreminde en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Pasifik "Ateş Çemberi"nde bulunan takımada ülkesi Filipinler'de sık sık sismik faaliyetler yaşanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Manila'dan bildiriyor. (XHTV)