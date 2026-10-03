Fikret Artan, AK Parti yöneticilerinin Fon Kurulu toplantısına katılmasını eleştirdi

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(ANKARA) - Zafer Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Fikret Artan, AK Parti yöneticilerinin Fon Koordinasyon Kurulu toplantısına katılmasını eleştirerek, "Bu kurula kimler katıldı? Hangi sıfatla katıldı?" diye sordu. Artan, haksız kazançların isteğe bağlı iadesine ilişkin de "Fahiş kazancın ölçüsü ne? Bunlar bunu yatırarak bu işten kurtulacaklar mı?" dedi.

Zafer Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Fikret Artan, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulunun toplantısını, haksız kazançların isteğe bağlı iadesine ilişkin uygulamayı ve Devlet Denetleme Kuruluna verilen inceleme görevini değerlendirdi.

Toplantıya ilişkin basına yansıyan fotoğraflarda AK Parti yöneticilerinin de yer aldığını belirten Artan, ilgili bakan ve bürokratların katılımını doğal bulduklarını, ancak parti yöneticilerinin toplantıda bulunmasına itiraz ettiklerini söyledi.

"DEVLET YÖNETİMİYLE PARTİ YÖNETİMİ BİRBİRİNE KARIŞMIŞ"

AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in toplantıya katılmasını eleştiren Artan, Yılmaz'dan katılımcıların hangi sıfatla toplantıda bulunduğunu açıklamasını istedi. Artan, şöyle konuştu:

"Biz şimdi buradan devlet düzenini, devlet teamüllerini, devlet ciddiyetini yerle bir eden bu katılımlarla ilgili bu kurulun başkanına, Cevdet Yılmaz'a soruyoruz. Bu kurula kimler katıldı? Hangi sıfatla katıldı?"

Daha önce Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarına AK Partia yöneticilerinin katılmasına da tepki gösterdiğini hatırlatan Artan, "2018 yılında getirdikleri ucube Cumhurbaşkanlığı sistemiyle devlet yönetimiyle parti yönetimi birbirine karışmış ve devletin bütün teamülleri, düzeni yerle bir edilmiştir" dedi.

Basın mensuplarından da konunun takipçisi olmalarını isteyen Artan, "Bu toplantıya kimler katıldı? AKP'den katılanlar neden katıldı? Lütfen bu sorunun cevabını isteyelim" ifadelerini kullandı.

"FAHİŞ KAZANCIN ÖLÇÜSÜ NE?"

Fon işlemlerinden haksız kazanç elde edenlerin, oluşturulan bir hesaba isteğe bağlı olarak ödeme yapmasına ilişkin duyuruyu da eleştiren Artan, "Şimdi burada fahiş kazancın ölçüsü ne? Bir. İkincisi, bunlar bunu yatırarak bu işten kurtulacaklar mı?" diye sordu.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106 ve 107'nci maddelerine atıfta bulunan Artan, haksız kazancın iade edilmesinin yargılama sürecini ortadan kaldırmayacağını savundu. Artan, "Pişmanlık duyup elde ettikleri kazancın iki katını yatıranlar, eğer suçları varsa yargılanırlar, cezalarını görürler. Pişmanlıktan dolayı da hakimlerin takdiri, mahkemenin takdiriyle de belki cezalarından indirim yapılabilir" dedi.

Gönüllü ödeme çağrısını camilerde yardım toplanmasına benzeten Artan, "Bunlar da mendil açıp toplasalardı, bu soygunu yapanlardan 'Getirin paranızı verin' demelerinden daha iyi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BU GÖREVLERDEN AYRILMASI SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMAZ"

Devlet Denetleme Kuruluna verilen göreve ilişkin de konuşan Artan, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu'nun, incelemeye konu işlemlerin gerçekleştiği dönemde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesinde görev yaptığını, daha sonra bu görevlerden ayrıldığını belirterek şunları söyledi:

"Bu görevlerden ayrılması bu kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu sebeple bu kişinin başkanlığında yapılacak bir soruşturmanın hiçbir geçerliliği yoktur, şaibelidir ve tamamen bu olayı geçiştirmek amacıyla göstermelik bir amaçla rapor yazılacağını göstermektedir."

Geçmişte Başbakanlık Teftiş Kurulu, Yüksek Denetleme Kurulu ve Maliye Teftiş Kurulu gibi kurumların bulunduğunu hatırlatan Artan, AK Parti iktidarının denetim mekanizmalarını ortadan kaldırdığını savundu. Devlet Denetleme Kurulunun kadrolu denetim elemanı ve müfettişi bulunmadığını öne süren Artan, kurulun kurumsal kapasitesini yetersiz bulduklarını söyledi.

"İNSANLARIMIZIN GÜVENLERİNİ, UMUTLARINI VE HAYALLERİNİ YIKAN BİR OLAY"

Yaşananların yalnızca ekonomik kayıplarla sınırlı olmadığını vurgulayan Artan, "Aynı zamanda insanlarımızın güvenlerini, umutlarını ve hayallerini yıkan bir olay haline gelmiştir" dedi.

Ev ve araba almak, çocuklarının okul taksitlerini ya da kiralarını ödemek amacıyla birikimlerini değerlendirmek isteyen 455 bin küçük yatırımcının kayba uğradığını belirten Artan, bu kayıpların karşılanmasını istediklerini söyledi.

Zafer Partisi olarak konunun takipçisi olacaklarını belirten Artan, "En küçük yanlışlarını kamuoyuyla paylaşacağız, yol da göstereceğiz, çözüm de göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA