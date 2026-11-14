Fikret Artan, 2027 programındaki 89 milyonluk nüfus rakamını 86 milyonla karşılaştırdı

(ANKARA) - Zafer Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Fikret Artan, 2027 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında, Türkiye nüfusunun 89 milyon olarak yer aldığını belirterek, 86 milyon olarak açıklanan Türkiye nüfusunun 89 milyona nasıl yükseltildiğini ve 2,7 milyon kişilik artışın hangi nedenlerden kaynaklandığını sordu.

Zafer Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Fikret Artan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2027 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programının, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 10 gün önce basıldığını ve kamuoyuna dağıtıldığını söyledi.

Bu resmi belgede, nüfusun, 3,6 milyon artırılarak en son 2027 tahminleri olarak 89 milyona çıktığının belirtildiğini ifade eden Artan, 2 ay önce yayınlanan Orta Vadeli Programın 55. sayfasında ise yıl ortası nüfusun 86 milyon civarında olduğunun görüleceğini ifade etti. Artan, şöyle konuştu:

"2 ay arayla aynı kurum, aynı Cumhurbaşkanlığı yayını ve birisinde 86 milyonluk nüfus var, öbüründe 89 milyona kadar ulaşan bir nüfus rakamını koymuşlar. Bunu tam olarak karşılaştırmak isterseniz eğer 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına da yine aynı siteden bakabilirsiniz. İşin ilginç yanı buradaki 355. sayfadaki demografik göstergeler tablosunda, 86 milyonluk nüfus var. Aynı yayının dediğim gibi 13. sayfasında da tabloda da 89 milyonluk bir nüfus var.

"NÜFUS UZAYDAN GELMEDİYSE KAÇAK GÖÇMENLERDEN DOLAYI OLMUŞTUR"

Şimdi birdenbire nüfusumuzun ortalama 2 milyon 663 bin artması hayatın olağan akışına aykırı. Yani çok açık bir şekilde bu ortaya çıkıyor. Biz tabii masa başında falan çalışıyoruz ama ben buraya gelirken evden dolmuşla geldim. Dolmuş şoförüne sordum. Dedim ki 'Nüfusumuzu kaç biliyorsunuz?' Doğal olarak 'Abi 80, 86 milyon' dedi. Dedim 'Siz öyle biliyorsunuz da sizin hiç haberiniz olmadan AKP iktidarı nüfusumuzu 89 milyon yapmış' dedim. Şaşırdı. 'Olur mu öyle şey' dedi. 'Bu kadar çok nüfus artışı mı olur' dedi. Dedim ki neye bağlarsınız? Tabii ki dedi bu kaçak göçmenler abi dedi. Büyük bir ihtimalle onları koymuşlar. Evet biz de böyle tahmin ediyoruz.

Yani bu nüfus eğer uzaydan gelmediyse sınırlarımızı kevgire döndürdükleri için 2011'den, 12'den sonra gelen bu kaçak göçmenlerden dolayı olduğunu düşünüyoruz."

"BU ARTIŞIN SEÇMEN SAYISINA YANSITILMAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Bu farkın, TBMM'deki muhalefet milletvekilleri tarafından sorulmasını isteyen Fikret Artan, "Plan Bütçe'de soramadılar. Önümüzdeki ay Genel Kurul'da görüşülecek bütçe ve bu program. Orada mutlaka milletimiz adına sormalarını istiyoruz. Çünkü bu bizim milletimizin bir beka sorunudur" dedi.

Bu rakamların, yaklaşık 2,5, 3 milyon artırılan nüfusun seçmen sayısına da yansıtılmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Fikret Artan, "Türk milletini bilgilendireceğiz. Bizim Seçim İşleri Başkanlığımız da Yüksek Seçim Kurulu nezdinde bu takibi yapacak, ısrarla yapacağız bu takibi. Biz ayrıca milli gelir rakamlarını da tekrar kontrol edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz TÜİK enflasyon başta olmak üzere bütün rakamları maalesef tahrif ediyor. Burada da bir tahrifat olduğunu düşünüyoruz ama analizlerimizi yaptıktan sonra bütün kamuoyuyla, sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA