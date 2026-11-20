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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Ankara'daki görüşmesinde, "Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceğinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından rehin alınmasına izin verilmesinin" doğru bir strateji olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Fitto ile görüştü.

Bakan Fidan görüşmede, Fitto'nun Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarını ve oynadığı yapıcı rolü takdirle karşıladıklarını belirterek, Türkiye'nin AB ile ilişkilere ve işbirliğine verdiği önemi vurguladı.

Fidan, Türkiye ile AB'nin ortak menfaatler temelinde önemli adımlar atabileceğini kaydederek, "Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğinin GKRY tarafından rehin alınmasına izin verilmesinin" doğru bir strateji olmadığının altını çizdi.

Bakan Fidan ayrıca, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Türkiye ve AB'nin ortak ekonomik çıkarlarına hizmet edeceğini, bu konunun Kıbrıs meselesiyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA