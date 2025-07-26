Feyzi Berdibek Karlıova'da Sorunları Dinledi

Feyzi Berdibek Karlıova'da Sorunları Dinledi
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AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Karlıova ilçesinde ilçe yönetimi, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve çözüm için talimatlar verdi. Ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Ak Parti Bingöl Milletvekilli Feyzi Berdibek, Karlıova ilçesini ziyaret etti.

Karlıova ilçesinde AK Parti ilçe yönetimi, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Berdibek, ilçenin sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantıda köy muhtarları tarafından mevcut sorun ve talepler Berdibek'e iletildi.

Berdibek, sorun ve taleplerin çözüme kavuşması için gerekli talimatları verdi.

Daha sonra Berdibek ve beraberindekiler esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
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