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Maydonoz Döner operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı

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Maydonoz Döner zincirine FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle İstanbul'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı. Bir kişi hastalık nedeniyle, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atanmış, şirketin 6 ortağı da gözaltına alınmıştı.

Maydonoz Döner operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı

19 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bunlardan biri hastalık nedeniyle serbest bırakılırken, 19 kişi adliyeye sevk edildi.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maydonoz Döner operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-40 operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen ve aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Ardından söz konusu restoran zincirinin Maydanoz Döner olduğu ortaya çıkmış ve Türkiye genelinde 410 şubesi olan şirkete TMSF tarafından kayyum atanmıştı.

Maydonoz Döner operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı
Kaynak: ANKA / Güncel
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