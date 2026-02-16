İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonda şüpheliler adliyeye sevk edildi

İSTANBUL merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan 94 vergi müfettişinden 93'ü gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatlar doğrultusunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü-büfe telefonlarından, ankesörlü kart sistemi kullanılarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun şekilde bağlantı kurdukları tespit edilen; terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik haklarında itirafçı beyanları bulunan ve örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilen, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan toplam 94 vergi müfettişine yönelik operasyon düzenlendi.

93 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 93 şüpheli ise, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.