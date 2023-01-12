FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin 11 şüphelinin 15'er yıla kadar hapsi istendi
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FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Türkiye'deki tabanını toparlamak amacıyla elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla oluşturulan güncel yapılanmasına ilişkin 6'sı tutuklu 11 şüpheli hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Türkiye'deki tabanını toparlamak amacıyla elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla oluşturulan güncel yapılanmasına ilişkin 6'sı tutuklu 11 şüpheli hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Örgütün kullandığı şifrelere yer verilen iddianamede "yüzme kursuna yazılmak" ifadesinin yurt dışına çıkış, "kurs fiyatı" ifadesinin ise yurt dışına çıkış yapmak amacıyla harcanması planlanan para için kullanılan tabirler olduğu kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz 2016 sonrası yaşanan gelişmeler ve son zamanda örgüt yönetiminde yaşanan bölünme tartışmalarına karşı Türkiye' deki tabanı toparlamak amacıyla örgüt elebaşı Fethullah Gülen' in "Her ile bir peygamber, her koğuşa bir sahabe ve dışarıdaki her aileye bir melek" sözü üzerine yeni bir yapılanmaya gittiği kaydedildi. Yapılanmanın en altta Feda grubu olmak üzere, Kaçak, Serdengeçti, İbn-i Erkam ve en üstte Yüceler gruplarından oluştuğu anlatıldı.
5 KAÇIŞ GÜZERGAHLARI VARİddianamede, özellikle ağır ceza mahkemelerinde ceza alan ve hüküm kesinleşene kadar adli kontrol hükümleri uygulanan örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışına öncelik verildiği, 5 kaçış güzergahının bulunduğu kaydedildi. Bir örgüt üyesinin Trakya Bölgesi Meriç Nehri üzerinden Yunanistan' a kaçmasının maliyetinin 1700 ile 2500 euro, Bodrum'dan hızlı hücum botlarla en yakın Yunanistan adalarına kaçmasının maliyetinin 3 bin euro, İzmir'den özel yatlarla Yunanistan adalarına kaçmasının maliyetinin 5 bin euro olduğu, nadiren de olsa Hatay üzerinden Suriye ve Artvin üzerinden Gürcistan' a insan kaçakçıları ile iş birliği kurmak suretiyle kaçışların da olduğu belirtildi. Kaçış için en çok kullanılan yolun Meriç Nehri ve Bodrum üzerinden hızlı hücum botlarla Yunanistan olduğu vurgulandı.
PARA GÖNDERME İŞLEMİYLE İLETİŞİM SAĞLAMAYA ÇALIŞTILARİddianamede, FETÖ/PDY' ye müzahir şahısların örgüte yönelik yapılan operasyonlar sonucu halihazırda hareket planlarının olmadığı, örgüt üyelerinin bireysel olarak hareket edilmesi yerine genel bir kanaate göre davranılması gerektiğinin vurgulandığı, örgüt üyeleri arasında her şeyin düzeleceğine dair beklentinin yerini umutsuzluğa bıraktığı ve yasadışı yollardan yurt dışına çıkış için zemin aradıkları anlatıldı. Cezaevinde olan örgüt mensuplarının ailelerine maddi destek sağlayarak moral ve motivasyonu arttırmaya çalıştıkları, aile içi anlaşmazlıklarının çözümü için Aile Danışmanı Biriminin bulunduğu, örgüt mensuplarının aralarında örgütsel haberleşme amacıyla bankalar üzerinden düşük miktarlı havale/ EFT ve benzeri "para gönderme" işlemleri yaparak yapılan işlemin açıklaması üzerinden iletişim sağlamaya çalıştıkları da vurgulandı. Örgütün bazı şifrelerine de yer verilen iddianamede "yüzme kursuna yazılmak" ifadesinin yurt dışına çıkış, "kurs fiyatı" ifadesinin ise yurt dışına çıkış yapmak amacıyla harcanması planlanan para için kullanılan tabirler olduğu açıklandı.
ÖRGÜT MAHKUMLARI DİĞER KOĞUŞLARA VİRÜS YAYMAYA ÇALIŞMIŞÖrgütün cezaevinde yaptıkları eyleme ilişkin de bilgi verilen iddianamede, mahkumların Covid-19 salgını sürecinde kendi koğuşlarından diğer koğuşlara malzemeler atarak virüsü cezaevi geneline yayma çabası içerisinde oldukları, örgüt üyesi mahkumların bu hareketle yakınları üzerinden sosyal medya aracılığıyla kamuoyunda mağduriyet algısı oluşturarak cezaevi yönetimlerini baskı altına almayı, yargılama süreçlerinde bu durumu lehlerinde kullanmayı, yoğun bakımda Covid-19 tedavisi görülmesi durumunda da tedavi sonrası ailelerinin yanında 3 aylık izin hakkını elde etmeyi amaçladıkları öne sürüldü. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istenen 6'sı tutuklu 11 şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.