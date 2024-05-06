FETÖ firarisi ihraç emniyet müdürü yakalandı
Kayseri'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi ihraç emniyet müdürü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kayseri'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi ihraç emniyet müdürü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin (52) saklandığı adresi tespit etti.
Polis ekipleri takibe aldığı A.K'yi otomobiliyle seyir halindeyken durdurarak gözaltına aldı.
A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.