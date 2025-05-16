Fethiye'ye Yeni Yat Çekek Yeri Yapılacak

Fethiye'ye Yeni Yat Çekek Yeri Yapılacak
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AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye'nin Karaot mevkisine yat çekek yeri yapılacağını açıkladı. Proje, Fethiye turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye'nin Karaot mevkisine yat çekek yeri yapılacağını bildirdi.

Otgöz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir gündemde olan ancak bürokratik engeller nedeni ile hayata geçirilmesi zaman alan yat- çekek yeri için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile de görüştüklerini hatırlattı.

Otgöz, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. Hacı Abdullah Uçanla da toplantı yaptıklarını ifade etti.

Uçan'ın ilgili birimlere talimat vererek projenin hayata geçirileceği müjdesini verdiğini anlatan Otgöz, şunları kaydetti:

"Proje için, kurum görüşlerinin istendiğini, bazı görüşlerin henüz gelmediğini öğrendik. Kurum görüşlerinin tamamlanmasının ardından projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar hızlandırılacak. Karaot mevkiinde 75 dönümlük bir araziye yapılması planlanan Yeni yat-çekek yeri ile Fethiye'miz, tekne ve yat imalatçılarımız kazanacak. Fethiye'miz daha modern bir yapıya kavuşacak. Fethiye turizmine, ekonomisine, üretimine büyük katkı sağlayacak olan proje, yeni iş sahalarımın da açılması ile istihdam artışını da sağlayacaktır. Karagözler bölgesi de görüntü kirliliğinden kurtulacak ve önemli bir turizm merkezi olacaktır."

Otgöz, proje hayata geçirilinceye kadar takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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