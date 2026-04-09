Haberler

"Fethiye kuzugöbeği mantarı" için coğrafi işaret adımı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın yaptığı coğrafi işaret başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı. Bu gelişme, bölgedeki coğrafi işaretli ürün sayısını 7'ye çıkaracak.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının (FTSO) "Fethiye kuzugöbeği mantarı" için yaptığı coğrafi işaret başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlandı.

FTSO'dan yapılan açıklamaya göre, askı sürecinin tamamlanmasıyla bölgenin coğrafi işaretli ürün sayısı 7'ye ulaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FTSO Başkanı Osman Çıralı, Fethiye kuzugöbeği mantarı için yaptıkları coğrafi işaret başvurusunun Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanmasının bölgede mutluluk yarattığını ifade etti.

Fethiye'de yarın 15. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali'nin başlayacağını hatırlatan Çıralı, şunları kaydetti:

"Bu süreç, ürünün yöresel karakterinin korunması, kayıt altına alınması ve ekonomik değere dönüştürülmesi açısından büyük önem taşıyor. Fethiye'mizin doğal zenginliklerinden biri olan kuzu göbeği mantarının bu kapsamda değerlendirilmesi, bölgemizin marka değerini güçlendiren stratejik bir adım. Askı sürecinin ardından Fethiye kuzugöbeği mantarı tescilli bir değer olarak bölge ve ülke tanıtımına katkı sunacak. Yerel değerlerimize sahip çıkma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

