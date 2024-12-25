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Fethiye'de Yeni Nesil Pazarlama Eğitimi Gerçekleştirildi

Fethiye'de Yeni Nesil Pazarlama Eğitimi Gerçekleştirildi
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 'Yeni Nesil Pazarlama Eğitimi'nde, değişen pazarlama stratejileri ve yapay zekanın rolü ele alındı. 51 katılımcı ile gerçekleşen eğitimde, Banu Bingöl Akın yeni müşteri odaklı yaklaşımlar ve Z kuşağının yönetimi konularında bilgi verdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Yeni Nesil Pazarlama Eğitimi" gerçekleştirildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Akademi tarafından odanın Likya Salonu'nda düzenlenen eğitime 51 kişi katıldı.

Yazar ve Eğitmen Banu Bingöl Akın'ın konuşmacı olarak yer aldığı eğitimde, hızla değişen pazarlama dünyasındaki yeni yönetim stratejileri, yenilikçi teknolojiler, müşteri odaklı yaklaşımlar ve yapay zekanın pazarlamadaki rolü konuları anlatıldı.

Eğitimde, kuruma, ürüne, müşteriye güven, müşterilerin analizi, Z kuşağının sahaya çıkışı, sorgulayan, yenilikçi ve zor çalışan Z kuşağı yönetimi, yapay zekayı pazarlama için kullanma yolları ve yeni dünya gerçekleri hakkında detaylı sunumlar yapıldı.

Pazarlamanın yeni bir iş fikri akla düştüğü ilk andan itibaren başladığı anlatan Akın, eğitim sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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