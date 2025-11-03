Haberler

Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: Rus Pilot Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Vıacheslav Gribanov, uçuş sonrası kayalık alana düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rus yamaç paraşütü pilotu Vıacheslav Gribanov (37), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden uçuş yaptı.

Gribanov, uçuşun ardından belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, Gribanov'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Gribanov'un cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
