Fethiye'de 'Türk Mutfağı Haftası' açılışında turistlere lokma ve şerbet ikramı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinin açılışında, yerli ve yabancı turistlere lokma ile gelincik şerbeti ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, yurt içinde ve dışında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Turizm Geliştirme Kooperatifi önünde stantlar kuruldu.

Etkinliğe katılan Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, turistlere ve vatandaşlara lokma ile gelincik şerbeti ikram etti.

Görme engelli Gürcan Demir'in akordiyon çaldığı etkinlikte, bir grup kadın da delbek eşliğinde yöresel şarkılar seslendirdi. Kaymakam Balcı, etkinliğin sonunda zeybek oynadı.

Balcı, buradaki konuşmasında, Fethiye'nin coğrafyası gibi yemekleriyle de göz kamaştırdığını söyledi.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında, sofraları süsleyen lezzetlerin tanıtılacağını dile getiren Balcı, "İnşallah lezzetlerimiz, sınırlarımızı aşacak ve deniz, kum, güneşimizin yanında gastronomi ile de anılan bir ülke olacağız." dedi.

Hafta boyunca ilçenin farklı tarihi destinasyonlarında yemek tanıtımları yapılacağını belirten Balcı, unutulmaya yüz tutmuş delbek kültürünün de yaşatılacağını kaydetti.

Programa, Fethiye Turizm Danışma Bürosu Şube Müdürü Saffet Dündar, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal ile Ölüdeniz Güzelleştirme Derneği Başkanı Muhammet Kökten de katıldı.