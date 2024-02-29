Fethiye'de motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletle kamyonet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Berk Can Boyacı'nın (16) kullandığı 48 AGH 731 plakalı motosiklet, Fethiye-Antalya kara yolu Mezarlık Caddesi Kavşağı'nda, E.K. idaresindeki 48 JG 447 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Boyacı, sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Boyacı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü E.K. gözaltına alındı.