Fethiye'de 6. Uluslararası Spor Festivali'nde Açık Su Yüzme Yarışları Yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 6. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında, 1480 sporcunun katıldığı açık su yüzme yarışları büyük bir çekişmeye sahne oldu. Yarışların kazananları arasında Yağız Bekçi ve Aymina Öner gibi isimler yer aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 6. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları yapıldı.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Ölüdeniz'de 4 kategoride gerçekleştirilen yarışlarda 1480 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda 1000 metre erkeklerde Yağız Bekçi, kadınlarda Sıla Pazar birinci oldu.

2000 metre erkeklerde birinciliği Yağız Bekçi, kadınlarda da Aymina Öner kazandı.

3000 metrede ise erkeklerde Rusya'dan Mark Shrom, kadınlarda Nehir Sümer ilk sırada yer aldı.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere, etkinlik kapsamında yarın Kelebekler Vadisi'nden Ölüdeniz'e yüzme yarışı olduğunu söyledi.

Ölüdeniz'in güzelliklerinde, turkuaz renginde sporcuların yüzmenin zevkine vardığını ifade eden Yiğit, "Festival kapsamında bedensel engelliler plaj voleybolu da başladı. Fethiye turizm şehri. Turizm yaz aylarında yapılıyor algısı var. Alternatif turizm başlığında spor en önemli başlık. Özellikle spor turizmi açısından bölgeye yazın sonunda can suyu oluyoruz. Bölgeye yaklaşık 1400 sporcu ve aileleriyle 3 binlere ulaşan bir kitle geliyor. Alternatif turizm başlığı altında bölgeye bir destek olabildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
