Fethiye açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 14 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, olumsuz hava şartları nedeniyle batma tehlikesi geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirdi. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler, lastik bottaki 14 yabancı uyruklu ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.
Şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.