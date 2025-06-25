Ferizli'de Sosyal Tesis Projesi ve Başarılar

Ferizli'de Sosyal Tesis Projesi ve Başarılar
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Ferizli ilçesinde ceza infaz kurumunun karşısında sosyal tesis inşa edilecek. Ayrıca, Sakarya'nın masa tenisi sporcusu Sümeyra Türk uluslararası turnuvada başarı elde etti. SUBÜ'de inovatif sağlık ürünleri sergilendi.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ceza infaz kurumu karşısına sosyal tesisi yapılması planlanıyor.

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, yaptığı açıklamada, Esentepe Mahallesi'ndeki Sakarya 1 nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısına şehir içi ve dışından gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılanması için sosyal tesis yapılacağını bildirdi.

Ata, inşaatı devam eden sosyal tesisin içerisinde kafeterya, tuvalet ve çocuk emzirme odalarının bulunacağını kaydetti.

Sakaryalı raketten başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcusu Sümeyra Türk, ITTF-PTT Future Ostrova Masa Tenisi Turnuvası'nda tek kadınlar kategorisinde ikincilik, çift kadınlar kategorisinde ise birincilik elde etti.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, Çek Cumhuriyeti'nin Ostrova şehrinde 14-21 Haziran'da düzenlenen turnuvaya katılan sporcu, tek kadınlar kategorisinde ikinci, çift kadınlar kategorisinde ise birinci olmayı başardı.

İnovatif acil sağlık ürünleri sergilendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı, "Acil Sağlık Hizmetleri İnovatif Ürünler Sergisi" düzenledi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Öğretim Görevlisi Rümeysa Demir koordinatörlüğünde düzenlenen sergi, "Sağlıkta Teknolojik Gelişmeler" dersi kapsamında öğrencilerin yenilikçi düşünme becerilerini geliştirmeleri amacıyla gerçekleştirildi.

Sergide ilk 3'e giren öğrencilere ödül verildi.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
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