Fatsa'da şiddetli yağışın yol açtığı hasarlar gideriliyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Fatsa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iki gün önce etkisini gösteren yağış sebebiyle kırsal mahallelerde meydana gelen selden zarar gören yolların hızlı şekilde onarılması için 65 personel, 45 iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yağış dolayısıyla kırsal mahallelerde heyelan, yol kapanması, yol uçukları, bazı evlerin zemin katlarında ise su baskınları meydana geldiğini belirtti.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Fatsa Belediyesi koordinasyonunda Ilıca, Kayaca, Yassıbahçe, Kavraz, Aslancami, Küpdüşen, Hacıköy, Dereyurt, Tayalı, Aşağıyavaş, Kayaköy, Bolaman, Yalıköy, Uzundere, Bülbül, Yavaş mahallelerinde kapanan yolların yarısının 24 saat içinde açıldığını aktaran Kibar, önlerindeki 24 saat içinde yolların tamamını açmayı planladıklarını ifade etti.

Kibar, toprağın suya doygunluğu nedeniyle heyelan tehlikesinin devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öncelik olarak kapanan yollara, ardından heyelan tehlikesi oluşabilecek bölgelere müdahalemiz devam edecektir. Bu süreçte yanımızda olan Valimiz Tuncay Sonel'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e ve makine ve ekipman yardımı yapan çevre ilçelerimizin belediye başkanlarına şükranlarımı sunarım. Geçmiş olsun, Rabbim beterinden korusun."