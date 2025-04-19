Fatma Betül Sayan Kaya ve Galatasaray Oyuncusu, Kas Hastası Çocuklarla Görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Van'da kas hastası 3 kardeşle görüntülü görüştü.

AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Ümit Kanan ve yönetimi, Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yaşayan kas hastası Ruken (16), Muhammed Nasır (15) ve Nafiye Olgun'u (14) ziyaret etti.

Galatasaray taraftarı Nafiye'ye Galatasaray ve Bodrum FK maçının izlenmesi ve futbolcularla görüntülü görüşmesi için evde ekran kuruldu.

Kaya, maç öncesi Galatasaray forması hediye edilen Nafiye ve kardeşleri ile cep telefonundan görüntülü görüştü.

Çocuklarla konuşan Kaya, her zaman onların yanında olacaklarını söyledi.

Galatasaray forması giyen Nafiye'ye maç ile ilgili düşüncelerini soran Kaya, Muhammed Nasır ve Ruken'i de Beşiktaş maçını izlemeye götüreceğini söyledi.

Daha sonra Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz, kurulan ekrandan canlı olarak çocuklarla selamlaştı, maçın oynandığı stadı gösterdi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan İlçe Başkanı Kanan, Nafiye'nin maçı canlı izlemesi için aileyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Kanan, "Çocuklarımız, Galatasaray oyuncularıyla görüntülü konuşma fırsatı buldu. Sayın Kaya'nın talimatıyla ailemizin ihtiyaçlarını karşıladık. İhtiyaçlar konusunda elini taşın altına koyan ve eksiklerini tamamlamamıza yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Ailemizi yalnız bırakmayacağız. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak yanlarında olacağız." dedi.

Baba Şerafettin Olgun da Kaya ve AK Partili yöneticilere teşekkür ederek, "Çocuklarımın kas hastalığı bulunuyor. Belli bir yaşa gelince teşhisleri konuldu. Yıllardır evde çocuklarımıza bakıyoruz. Kızım Nafiye Galatasaraylı oyuncu Barış Alper Yılmaz'ı çok seviyor. Sayın Kaya'ya daha önce bizleri ziyaret ettiğinde çocukların isteklerini sordu. Kızım da Galatasaray maçını canlı izleyip futbolcularla konuşmak istediğini iletmişti. Bugün bu konuda yardımcı oldu, teşekkür ederim." diye konuştu.

Nafiye Olgun da "Küçüklüğümden beri Galatasaray'ı çok seviyorum. Sayın Kaya'dan futbolcularla konuşmayı talep etmiştim. Beni kırmadı ve istediğimi kabul etti. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.