Haberler

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, İpsala'da ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde sulama yatırımlarının önemine dikkat çekti ve Edirne'nin verimli topraklarını su ile buluşturmak için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Aksal, Edirne Sulama Birliği ziyaretinde, Edirne'nin verimli topraklarını suyla buluşturmak ve üreticinin emeğine bereket katmak amacıyla sulama yatırımlarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Suyun daha etkin ve verimli kullanılması hedefiyle Meriç Havzası'ndaki su yönetiminin Edirne Sulama Birliği çatısı altında toplandığını belirten Aksal, bu adımın bölge ve üreticiler için hayırlı olmasını diledi.

Edirne Sulama Birliği Başkanı Recep Çomak da sulama projeleri ile barajlardaki su tutulum durumu hakkında bilgi verdi.

Aksal, İpsala Kadın Girişimciler Kooperatifi, İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü ve Esetçe Belediyesini de ziyaret etti.

AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir, İl Genel Meclisi Üyesi Hakan İlkdoğmuş ve parti yönetim kurulu üyeleri de ziyaretlerde yer aldı.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Huzurevinde 3 arkadaşını öldüren sanığa 3 ağırlaştırılmış müebbet

Huzurevinde katliam yapan sanığın cezası belli oldu
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı

Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı