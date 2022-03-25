Fatih'te dilencilere yönelik denetimde 22 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te dilencilere yönelik denetimde 22 kişi yakalandı

AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
 - Güncelleme:

Fatih'te belediye ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde dilencilik yaptıkları belirlenen 22 kişi yakalandı.

Fatih'te belediye ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde dilencilik yaptıkları belirlenen 22 kişi yakalandı.

Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki meydan, trafik ışıkları, durak ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde dilencilik yaparken suçüstü yakalanan 22 kişi belediyeye götürüldü.

Bazı dilencilerin yanlarında çocuklarının olduğu görüldü, yakalanan 22 kişinin üzerinden toplam 2 bin 350 lira ele geçirildi.

Ekipler, bu kişilere 277'şer lira ceza kesti.

Fatih'te dilencilere yönelik denetimde 22 kişi yakalandı

Fatih'te dilencilere yönelik denetimde 22 kişi yakalandı

Fatih'te dilencilere yönelik denetimde 22 kişi yakalandı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title