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Fatih Karahan, Merkez Bankası Başkanlığına getirildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Merkez Bankası Başkanlığı'na Fatih Karahan'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın yayımlanmasıyla birlikte Fatih Karahan resmi olarak Merkez Bankası Guvernörü olarak göreve başlamış oldu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Merkez Bankası Başkanlığı'na Fatih Karahan'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fatih Karahan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Merkez Bankası Guvernörlüğüne getirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Merkez Bankası Fatih Karahan Politika Ekonomi Güncel Haberler

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