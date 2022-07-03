FATİH ERBAKAN: YENİDEN REFAH PARTİSİ GÜÇLÜ BİR SİYASİ AKTÖR OLARAK SEÇİMLERE GİRECEKTİR

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kendi partimizin ismi ile seçimlere gireceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı kendimiz çıkartacağız. Şu anda görünen o. Yeniden Refah Partisi kendi başına hiçbir şekilde baraj problemi olmayan, güçlü bir siyasi aktör olarak seçimlere girecektir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Olağan İl Kongresi'ne katılmak için Eskişehir'e geldi. Partililerin Bursa kara yolunda karşılığı Erbakan, ilk olarak Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) yerleşkesindeki 'Devrim Otomobili Müzesi'ne gitti. Cam kabin içinde sergilenen 'Devrim' otomobilini inceleyip, direksiyon başına geçen Erbakan'a rahmetli babası Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 1973 yılında Eskişehir Lokomotif Fabrikası gezisi sırasında çekildiği fotoğraf hediye edildi.

'ZARARIN NERESİNDEN DÖNERSEK KARDIR'

Müze görevlilerinden 'Devrim' otomobilinin üretim aşamalarını dinleyen Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın 1956 yılında Türkiye'nin ilk ve tek; yerli ve milli fabrikası Gümüş Motor'u kurduğunu hatırlatarak, "Türkiye'de motor üretiminin aslında babası olarak anılabilecek zat, merhum Erbakan hocamızdır. 1956 yılında Türkiye'nin ilk ve tek; yerli ve milli fabrikası Gümüş Motor'u kurmuştur. İstanbul'da ve bütün baskılara, bütün zorluklara rağmen yılda 2 bin 500 adet dizel motorunu bu fabrika üretmiştir. 1961 yılında rahmetli Erbakan hocamız, Bakanlar Kurulu'na bir sunum yapmış. Türkiye'de yerli ve milli bir motorun üretileceğini, buna milletimizin gücünün yetebileceğini ifade etmiş. ve bunun olması gerektiğini ifade etmiş. Bu sunumdan 3 ay sonra da 'Devrim' otomobilinin üretilmesi kararı alınmış. Böylece bu üretimi teşvik etmiş, Erbakan hocamız bu üretime öncülük etmiş bir zat. Arkasından da Devrim otomobilinin üretimi gerçekleşmiş. Bu saatten sonra da geç kalınmış sayılmaz. Zararın neresinden dönersek kardır" dedi.

'KATMA DEĞERLİ ÜRETİM VE İHRACAT ŞART'

Türkiye'nin, üretime, istihdama, ihracata yönelik, katma değerli ihracata yönelik adımlar atması gerektiğini ifade eden Erbakan, "Rahmetli Erbakan hocamız da bütün hayatını, özellikle de siyasi hayatındaki mücadeleyle aslında Türkiye'nin kalkınması, sanayileşmesi, üretimini, ihracatını arttırması, dış ticaret açığı veren değil; dış ticaret fazlası veren bir ülke olmasına adamıştı. Kendisinin yolundan yürüyenler, olarak aynı hedefler için çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ülkeler arasında yer alması, yeniden büyük Türkiye haline gelmesi, dünyanın gelişmiş ülkelerini bile geride bırakması; en önemli hedefimiz ve temennimizdir. Bunun içinde üretime, istihdama, ihracata yönelik ekonomi modelinin uygulanması, katma değerli üretim ve katma değerli ihracatın ülkemizde mutlaka gerçekleştirilmesi şarttır. İnşallah bu hedeflere ulaşılması ve yeniden büyük Türkiye'nin hayata geçmesini Cenabı Allah, bizler görmeyi nasip eder" diye konuştu.

'KENDİ PARTİMİZ VE ADAYIMIZLA SEÇİMLERE GİRECEĞİZ'

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da cevaplayan Fatih Erbakan, önümüzdeki ilk seçimlere kendi partileri ve kendi adaylarıyla katılacaklarını söyledi. Partisinin seçim barajı sorunu olmadığı kaydeden Erbakan, "Kendi partimizin ismi ile seçimlere gireceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı kendimiz çıkartacağız. Şu anda görünen o. Bunun için de Türkiye genelinde en gayretli çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz. 81 il, 920 ilçeden fazla ilçede teşkilatlanma, 250 bini aşan resmi üyemiz, 50 bine yakın sandık baş müşahidimiz, pek çok ilde mahalle ve köy teşkilatlarımız, buna ilaveten hanım ve gençlik teşkilatlarımız sürekli olarak arazide halkımızla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Yeniden Refah Partisi; kendi başına, hiçbir şekilde baraj problemi olmayan, güçlü bir siyasi aktör olarak seçimlere girecektir. Bütün çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Üye sayımızı da en kısa süre içerisinde 500 bine çıkarma hedefimiz var. Şu anda 250 bini geçtik, 500 bine doğru adım adım gidiyoruz. Ülkemize, milletimize ve insanlığa hayırlı hizmetler yapmayı Cenabı Allah nasip etsin" ifadelerini kullandı. Müze ziyareti sonrası Erbakan ve beraberindeki partililer, il kongresinin yapılacağı salona geçti. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel