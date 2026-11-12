Fatih Erbakan, fon krizinde 214 kişi ve kuruluşun listesinin açıklanmasını istedi

(İSTANBUL) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, fon krizine ilişkin, "Bu milyarlık vurgunu yapanlar kimlerdir? Bunların hepsi sistemin içerisinde bellidir. Bunlar yokmuş gibi davranmak, üzerini örtmek, sadece bir eski bakana bu işi yıkmak doğru bir yaklaşım değildir. Kaldı ki bu eski bakan tutuklanırken suç işlemek üzere kurulmuş bir örgütün üyesi olmak suçuyla tutuklandı. Dolayısıyla ortada bir örgüt olduğuna göre bu örgütün diğer üyeleri var, organize bir suç var ve aynı zamanda bu örgütün başında liderliğini yapan bir kimse var veya bir kuruluş var. Bunların da mutlaka açığa çıkartılması son derece büyük önem arz ediyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da "fon krizi" nedeniyle mağdur olan bir grup vatandaş ile bir araya geldi. Erbakan burada yaptığı konuşmada, ekonomik açıdan vatandaşın adeta kanını emen üç canavardan bahsettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir tanesi bütçedeki faiz canavarı. Bu sene 2,74 trilyon lira faize para veriliyor devlet bütçesinden. Bununla beraber imtiyazlı holdinglere haksız kaynak aktarımından doğan bir canavardan bahsediyorduk. Bu da Kamu-Özel İş Birliği projeleriyle, özelleştirme projeleriyle ve vergi muafiyetleriyle 8 tane holdinge aktarılan paraların 2026 bütçesi rakamlarıyla 1,5 trilyon lira seviyesinde olduğunu ifade ediyorduk. Bir de kamudaki israf canavarından her zaman söz ediyorduk. Bunun da yuvarlak bir hesaplamayla, tam olarak yüzde yüz tespit edebilmek zor ama çeşitli kuruluşların yaptığı hesaplamalara baktığınızda 2 trilyon lira civarında da israftan söz etmemiz mümkündü. Dolayısıyla faiz canavarı, imtiyazlı holdingler canavarı ve israf canavarıyla beraber üçünün çok ciddi bir kan emme potansiyeline sahip olduğunu ve 86 milyona aktarılması gereken kaynakların bu üç canavara gitmesi nedeniyle 86 milyonun sıkıntı içerisinde olduğunu ifade ediyorduk. Şimdi bu canavarlara bir de fon canavarı eklenmiş oldu. 1 trilyon liralık doğrudan yapılan bir dolandırıcılıkla, vurgunla dördüncü bir canavar olarak da fon canavarı karşımıza çıktı. Tabii 20 milyar dolarlık, 1 trilyon liralık muazzam bir vurgundan bahsediyoruz."

Fon krizinden, doğrudan yaklaşık 500 bin kişinin etkilendiğini, borsadaki değer kayıpları da hesaba katıldığında zarar gören yatırımcı sayısının 7–8 milyona ulaştığını söyleyen Erbakan, borsanın toplam değerinin 480 milyar dolardan 300 milyar dolara gerilediğine işaret etti. Erbakan, toplam kaybın 180 milyar doları bulduğunu ifade etti.

"GÖZ GÖRE GÖRE GELEN BİR VURGUN YAPILMIŞ"

Kriz öncesindeki uyarıların dikkate alınmadığını, bu noktaya "göz göre göre" gelindiğini ileri süren Erbakan, "Sayın Maliye Bakanı'nın 2025 yılındaki açıklamalarının, borsada spekülatif hareketler olduğuna ilişkin, sonrasında Standard & Poor's gibi yabancı kuruluşların İstanbul Borsası'ndaki birtakım anormal hareketlere ilişkin haziran ayında yaptıkları, mayıs ayında yaptıkları uyarılar, Türkiye'deki uzmanların aylar öncesinden yaptığı uyarılar ancak bunların hiçbiri maalesef göz önünde bulundurulmadı ve göz göre göre gelen bir vurgun yapılmış oldu. Burada Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, BDDK ve pek çok resmi kuruluşun açıktan ihmali olduğu veya bunların yetkili makamda bulunan yöneticilerinin de işin içinde olduğunu ifade edebilmemiz mümkün. Şimdi 'Devlet Denetleme Kurulunu harekete geçireceğiz, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan hesap soracağız, kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak' gibi sözler söylüyorlar. Bu söylediklerinizin yapılması gereken zaman, o aylar öncesinde göz göre göre bu felaket gelirken ki zaman. Bu felaket geldikten sonra, bu 1 trilyonluk vurgunun neredeyse 400 milyardan fazla kısmı yurt dışına çıkarıldıktan sonra maalesef bunları yapmanızın bir faydası olacak mı? Bu soruyu da elbette ki soruyoruz" diye konuştu.

Haksız kazanç sağlayan kişi ve kuruluşların açıklanması gerektiğini vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti:

"Bunların yapılabilmesi içeriden haber almadan, yukarılardan bir destek olmadan gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylar. Özellikle hisselerdeki çöküşten hemen önce, krizden hemen önce haber alıp 188 milyar lira haksız kazançla sistemden çıkan 214 kişi ve kuruluş, bunların tam listesinin açıklanması ve aldıkları parayı da, haksız kazancı da son kuruşuna kadar iade etmeleri son derece büyük önem arz ediyor. İktidara çok yakın isimler olduğunu bildiğimiz bu isimlerin listesinin açıklanmasını vatandaşımız bekliyor. Bu milyarlık vurgunu yapanlar kimlerdir? Hangisi ne kadar çıkarmıştır? Bunların hepsi sistemin içerisinde bellidir. Bunlar yokmuş gibi davranmak, üzerini örtmek, sadece bir eski bakana bu işi yıkmak elbette ki doğru bir yaklaşım değildir. Kaldı ki bu eski bakan tutuklanırken bir örgütün, suç işlemek üzere kurulmuş bir örgütün üyesi olmak suçuyla tutuklandı. Dolayısıyla ortada bir örgüt olduğuna göre bu örgütün diğer üyeleri var, organize bir suç var ve aynı zamanda bu örgütün başında liderliğini yapan bir kimse var veya bir kuruluş var. Bunların da mutlaka açığa çıkartılması ve bu çürümeden bir an önce kurtulunması son derece büyük önem arz ediyor.

"VURGUNCULARIN OLUŞTURDUĞU ZARARIN 86 MİLYONUN SIRTINA YIKILMAMASI GEREKİYOR"

Millet, buharlaşan 1 trilyon liralık fon vurgununda parasından şimdiye kadar sadece 18 milyar lirayı geri alabildi. Yüzde 2 bile yapmıyor alınan para. Şimdi biz bu krizden hemen önce sistemden dışarı çıkan ve yatırdığı paranın 20 mislini, 30 mislini, 40 mislini alarak çıkan kişilerin, kuruluşların mutlaka ortaya çıkarılması, açıklanması ve bu paraların da kendilerinden alınması ve hak sahiplerine, mağdurlara ödenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu fon canavarının açmış olduğu kara deliğin Hazine'ye veya Ziraat Bankası'na yıkılarak 86 milyonun vergileriyle karşılanmaya çalışılmasından da kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Vurguncuların oluşturduğu zararın 86 milyonun sırtına yıkılmaması gerekiyor. Çalanlardan, fonlayanlardan, hortumlayanlardan bu paranın söke söke alınması ve mağdur vatandaşlarımızın en azından ana paralarının hesaplarına yatırılması gerekiyor. Eğer gerekli hesabı bu iktidar sormazsa iktidar olduğumuz zaman hukukla, kanunla biz soracağız."

Kaynak: ANKA