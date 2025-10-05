Haberler

Fatih Dönmez, Selanik ve Batı Trakya'da Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Selanik ve Batı Trakya'da ekonomi, kültür, eğitim ve toplum konularında çeşitli görüşmeler yaptı ve iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik mesajlar verdi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, beraberindeki heyetle Selanik ve Batı Trakya'yı kapsayan resmi ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ekonomi, kültür, eğitim ve toplum temalı bir dizi görüşme yapıldı, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği bağlarının güçlendirilmesi yönünde mesajlar verildi.

Heyet, ziyaretin ilk durağında Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (KTKB) Başkanı Dr. Serhat Köksal ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel kalkınma, ekonomik iş birlikleri ve Karadeniz havzasında finansal dayanışma konuları ele alındı.

Dönmez, burada yaptığı açıklamada, "Bölgemizin refahı ve sürdürülebilir kalkınması adına atılacak her yeni adım, Karadeniz'in barış ve istikrarına da hizmet edecektir." ifadesini kullandı.

Heyet daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosluğunu ziyaret ederek restorasyonu tamamlanmak üzere olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev ve müzede incelemelerde bulundu.

Selanik temaslarının ardından Batı Trakya'ya geçen Dönmez ve beraberindekiler, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. İskeçe Türk Gençler Birliği, İskeçe Türk Birliği ve seçilmiş müftülüklere ziyaretler yapıldı.

Ziyaret programını değerlendiren Dönmez, "Bu temaslar sadece diplomatik bir ziyaret değil, ortak tarihimizin, kardeşliğimizin ve kültürel bağlarımızın yeniden hatırlanmasıdır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Batı Trakya'daki soydaşlarının yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
