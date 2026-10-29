Fatih Dönmez, 29 Ekim'de cumhuriyetin ikinci asrının bilimle taçlanacağını söyledi

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TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dönmez, mesajında cumhuriyetin milletin bağımsızlık iradesinin, milli egemenliğinin ve ortak geleceğe olan inancının en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan cumhuriyetin, milletin azim ve kararlılığıyla bugünlere ulaştığını ifade eden Dönmez, Türkiye'nin kalkınma ve ilerleme yolculuğuna yön veren bu mirasın korunması ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakılması için çalışılması gerektiğini vurguladı.

Dönmez, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda cumhuriyetin ikinci asrının bilim, teknoloji, enerji ve ekonomi alanlarında yeni başarılarla taçlandırılmasının amaçlandığını belirterek, ülkeyi küresel ölçekte söz sahibi, güçlü ve müreffeh bir geleceğe taşımak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anan Dönmez, milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA