Fas'ta kömür ocağı çalışanı 3 kişi karbondioksitten zehirlenerek öldü Güncel Haberler Fas'ın doğusunda yer alan Jerada kentindeki bir maden ocağında 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Fas'ın doğusunda yer alan Jerada kentindeki bir maden ocağında 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Fas resmi haber ajansı MAP'ta yayımlanan yerel yönetim açıklamasında, Jerada kentinde ruhsatlı olarak çalıştırılan bir kömür ocağında 3 kişinin karbondioksit gazından boğularak hayatını kaybettiği belirtildi. Ölen kişilerin 43, 44 ve 52 yaşlarında oldukları aktarılan açıklamada, söz konusu işçilerin ölümüyle ilgili soruşturmanın açıldığı kaydedildi. Güncel AA / Mahmut Geldi Fas Güncel Haberler

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