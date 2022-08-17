Fas'ta kömür ocağı çalışanı 3 kişi karbondioksitten zehirlenerek öldü
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Fas'ın doğusunda yer alan Jerada kentindeki bir maden ocağında 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Fas'ın doğusunda yer alan Jerada kentindeki bir maden ocağında 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Fas resmi haber ajansı MAP'ta yayımlanan yerel yönetim açıklamasında, Jerada kentinde ruhsatlı olarak çalıştırılan bir kömür ocağında 3 kişinin karbondioksit gazından boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.
Ölen kişilerin 43, 44 ve 52 yaşlarında oldukları aktarılan açıklamada, söz konusu işçilerin ölümüyle ilgili soruşturmanın açıldığı kaydedildi.
AA / Mahmut Geldi - Güncel