Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörlüğüne aday gösterdiği Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) kendisine açıkladığı desteğin çok önemli olduğunu söyledi.

Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan BM kuruluşu FAO'nun 2027 yılında yapılacak genel direktör seçimi için resmi sürecin başlamasına kısa süre kala, Türkiye'nin aday gösterdiği Eker, seçim kampanyası çalışmalarına hız verdi.

Adaylık çalışmaları kapsamında bu yıl ikinci kez Roma'yı ziyaret eden Eker, buradaki temaslarını AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde dün İİT üyesi ülkelerin FAO'ya akredite büyükelçilerine adaylık vizyon belgesinin sunumunu yapan ve FAO Genel Merkezi'nde görüşmelerde bulunan Eker, "Vizyon belgesi açıklandı ve 1-2 gün içerisinde de FAO'ya resmi müracaatlar açılacak. Biz de resmen Türkiye olarak müracaat edeceğiz." dedi.

Adaylığının ilan edildiği 10 aylık süreçte kampanya döneminin nasıl gittiği ve ne tür geri bildirimler aldığı sorulan Eker, "İkili görüşmeler çok verimli, çok yapıcı geçiyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerle, yani küresel güney ülkeleriyle temaslarımız çok verimli. İİT üye ülkeleriyle de aynı şekilde çok verimli. Hem ikili görüşmeler yaptık hem de çok taraflı görüşmeler yaptık." yanıtını verdi.

Bağdat'ta geçen ayki İİT Dışişleri Bakanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde kendisine destek ifade edildiği anımsatılan Eker, "Bu tabii çok olumlu bir şey. Çünkü BM'den sonraki en çok üyeye sahip 57 ülkenin üyesi bulunduğu çok büyük bir organizasyon. Bu organizasyonun, teşkilat olarak üye ülkelerinin hepsinin hazır bulunduğu bir toplantıda bu kararı almış olması ve bunu sonuç bildirgesinde yayınlamış olması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Destek için İİT'ye teşekkür eden Eker, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla gerek ikili görüşmelerimizde, sonrasında gerekse çok taraflı ilişkilerde, uluslararası kamuoyunda bunun olumlu etkilerini biz görüyoruz. Ben de İİT ve yöneticilerine, genel sekreterinin şahsında bütün üye ülkelere gösterdikleri bu güven ve destek için teşekkür etmek istiyorum. İnşallah o güvene layık olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bu seçimi alır ve hizmet etme imkanı buluruz."

Eker'e göre dünya çok fazla şoku bir arada yaşıyor

Eker, dünyanın çok fazla şoku bir arada yaşadığı bir dönemden geçtiğini ve bunun da temaslarında gündeme geldiğini belirterek, "Bu küresel gıda güvenliği için ilk defa karşılaşılan zorlu bir süreç, zorlu bir dönem. Bir yanda iklim değişikliğinin gıda ve tarım üzerindeki olumsuz etkileri, öte yandan birtakım bölgesel jeopolitik sorunlar. Karadeniz'deki, Hürmüz'deki ve Babülmendep'teki sorunlar küresel gıda güvenliğini tehdit ediyor." diye konuştu.

Dünyada bu sorunlardan önce de küresel gıda güvenliğinde sıkıntılar olduğuna ve 2025 yılında 645 milyon insanın ciddi şekilde açlıkla karşı karşıya olduğuna işaret eden Eker, şunları aktardı:

"Şimdi özellikle Karadeniz'deki tahıl koridoruyla ilgili gelişmelerden sonra şu anda yaşanan gelişmeler bunu biraz daha sıkıntılı hale getiriyor. Afrika'da özellikle 26 ülke gıda ithalatına bağımlı ve bunlar büyük ölçüde ihtiyaç duydukları gıdaları, hububatı Karadeniz'den tedarik ediyorlardı. Bu durumda orada yakın gelecek ve içinde bulunduğumuz süreç açısından çok sıkıntılı bir maalesef süreç yaşanıyor ve bekleniyor."

Mehdi Eker, bunlara Hürmüz Boğazı'ndaki durumun da eklendiğinin altını çizerek, "Öte yandan Hürmüz'de dünyadaki toplam üre bazlı kimyasal gübrenin yüzde 30'u o bölgeden dünyaya gönderiliyor. Bir de tabii enerjinin oradan çıkışıyla ilgili yani petrol ve gaz gibi bunların da enerji fiyatları üzerinde dünyada olumsuz etkileri var. Bunlar iki yönlü üreticileri de tüketicileri de olumsuz etkiliyor." yorumunu yaptı.

Eker sorunlara çözüm için diplomasiyi işaret etti

Dünyada yaşanan bu sıkıntılara çözüm için eldeki tek imkanın diplomasi olduğunu vurgulayan Eker, "Onun için küresel diplomatik çabaların bu manada büyük değeri ve önemi var. Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar birçok teşebbüste bulundu ve bütün süreci olumlu bir netice alma yönünde zorlamaya devam ediyor." dedi.

Bu çerçevede, Antalya'da geçen hafta yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) kendisinin de temaslarda bulunduğunu anlatan Eker, "İklimin olumsuz etkilerinin gıda güvenliğine ve çevreye, tabiata olan etkilerinin bir şekilde hafifletilmesi, buna karşı birtakım tedbirler alınması için bu platformlarda bir fırsattır. Ben de aday olarak COP31'de 42 devletin üst düzey yöneticileriyle, gerek bakanları, bazılarının başbakanları, bazılarının cumhurbaşkanlarıyla FAO adaylığımız ve vizyonumuzla ilgili görüşmeler yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı ikili görüşmelerine ben de katıldım." şeklinde konuştu.

Eker, adaylığının açıklanmasından bu yana geçen 10 aylık süreçte 100 farklı ülkeden devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, bakan yardımcıları veya daimi temsilcilerle görüşmeler yaptığını anlatarak şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dünya gıda güvenliğine yaptığı katkı, bu konudaki tasavvuru ve küresel açlıkla mücadele konusunda sergilediği tutum, uyguladığı projeler, Güney-Güney İşbirliği Çerçevesi'nde uluslararası sisteme yaptığı katkıları aktarıyoruz. Ayrıca böyle bir uluslararası organizasyonun yönetimine, Türkiye talip olmakla, bu konudaki kararlılığını ortaya koymakta. Umarım bu da insanlığın geleceği açısından hayırlı sonuçlara yol açar."

Kaynak: AA