F1 Singapur Grand Prix'te Gece Yarışı Yapılacak Güncel Haberler SİNGAPUR, 27 Eylül (Xinhua) -- Singapur'da düzenlenecek F1 Singapur Grand Prix Gece Yarışı'nın Marina Bay Street Pisti'ni gösteriyor, 26 Eylül 2022. F1 Singapur Grand Prix Gece Yarışı, 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. SİNGAPUR, 27 Eylül (Xinhua) -- Singapur'da düzenlenecek F1 Singapur Grand Prix Gece Yarışı'nın Marina Bay Street Pisti'ni gösteriyor, 26 Eylül 2022. F1 Singapur Grand Prix Gece Yarışı, 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Formula 1 Singapur Eylül Güncel Haberler

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