F1 Singapur Grand Prix'te Gece Yarışı Yapılacak
Güncel Haberler
SİNGAPUR, 27 Eylül (Xinhua) -- Singapur'da düzenlenecek F1 Singapur Grand Prix Gece Yarışı'nın Marina Bay Street Pisti'ni gösteriyor, 26 Eylül 2022. F1 Singapur Grand Prix Gece Yarışı, 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
SİNGAPUR, 27 Eylül (Xinhua) -- Singapur'da düzenlenecek F1 Singapur Grand Prix Gece Yarışı'nın Marina Bay Street Pisti'ni gösteriyor, 26 Eylül 2022. F1 Singapur Grand Prix Gece Yarışı, 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel