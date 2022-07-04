Eyüpsultan'da motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı Eyüpsultan'da bir şüphelinin park halindeki motosikleti çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Eyüpsultan'da bir şüphelinin park halindeki motosikleti çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan'da polis merkezine başvuran Kadir Güney, Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi'ndeki iş yerinin önünde park halinde bulunan motosikletinin çalındığını beyan ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel Kışla Caddesi Kadir Güney Eyüpsultan Güncel Haberler

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