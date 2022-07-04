Eyüpsultan'da motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyüpsultan'da motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
 - Güncelleme:
Eyüpsultan'da motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı

Eyüpsultan'da bir şüphelinin park halindeki motosikleti çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eyüpsultan'da bir şüphelinin park halindeki motosikleti çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan'da polis merkezine başvuran Kadir Güney, Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi'ndeki iş yerinin önünde park halinde bulunan motosikletinin çalındığını beyan ederek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Kışla Caddesi Kadir Güney Eyüpsultan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title