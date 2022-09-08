Eyüpsultan'da kuyumcu kuryesine silahlı gasp girişimi

Eyüpsultan Alibeyköy'de 5 Eylül Pazartesi günü, Kapalıçarşı'daki kuyumcuda kuryelik yapan Cengiz Özgenç, para ve altın taşıdığı çantayla evinden çıktı. Otomobiliyle iş yerine giderken motosikletli 4 kişinin kendisini takip ettiği fark eden Özgenç'e, şüphelilerden biri silahla ateş etti. Özgenç, olaydan yara almadan kurtuldu. Şüpheliler Cengiz Özgenç'i bir süre daha takip etti. Özgenç'in arka sokaktaki karakol önüne aracını park etmesi üzerine şüpheliler kaçtı.

"SİLAH DOĞRULTUNCA SOYULACAĞIMI ANLADIM"